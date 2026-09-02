Giới trẻ trải nghiệm in tranh Bác Hồ trên giấy dó dịp Quốc khánh

TPO - Từ tác phẩm mực nho được họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung sáng tác cách đây 80 năm, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang trở thành mẫu tranh in thủ công được nhiều bạn trẻ, học sinh và trẻ em yêu thích. Mỗi ngày, hàng trăm lượt khách chờ đến lượt quét màu lên bản khắc, in trên giấy dó rồi trang trí tác phẩm bằng những lá cờ đỏ sao vàng.

Hàng trăm người chờ in tranh Bác

Những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, bên cạnh các phòng trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, khu vực trải nghiệm in tranh trở thành một trong những nơi tập trung đông khách nhất.

Trên bàn là bản khắc chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, giấy dó, màu in và những tấm bìa đỏ dùng làm nền. Người tham gia được hướng dẫn từng công đoạn: quét màu lên bản khắc, đặt giấy, miết để hình ảnh bắt đều trên giấy rồi nhẹ tay bóc tờ giấy dó ra.

Công đoạn được chờ đợi nhất là khi bức chân dung hiện lên. Không phải lần thử nghiệm nào cũng thành công. Một số người vì run tay nên nét miết không đều, tranh chỗ đậm chỗ nhạt.

Hoạt động trải nghiệm in tranh Bác Hồ được nhiều người yêu thích.

Hướng dẫn viên Hương Trà - người phụ trách gian in tranh - cho biết hoạt động bắt đầu từ ngày 25/8 và nhanh chóng thu hút lượng lớn người tham gia. Mỗi ngày có hàng trăm lượt khách chờ đến lượt, trong đó phần đông là trẻ em, học sinh, sinh viên.

Anh Nguyễn Văn Hải (Long Biên) là người đầu tiên trong nhóm bạn cùng tham quan Bảo tàng mạnh dạn thử trải nghiệm in tranh. Khi bức tranh được hoàn thiện, còn ấn thêm dấu cờ đỏ sao vàng ở góc trái, cả nhóm ngay lập tức đã quyết định xếp hàng chờ được thử.

Người tham gia được hướng dẫn in tranh Bác từ bản khắc của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung.

“Đây có lẽ là bức tranh Bác đẹp nhất mà tôi từng biết, có lẽ nó đẹp hơn vì tôi được tham gia vào quá trình in ấn”, anh Hải chia sẻ.

Lê Hà Minh Thư - học sinh lớp 6 - khẳng định đây là lần đầu em thử kỹ thuật in này. “Con rất thích bức tranh Bác Hồ. Lần đầu con được trải nghiệm tự in tranh. Con sẽ mang tranh về nhà tặng ông nội. Ông nội con là chiến sĩ giải phóng miền Nam, ông rất yêu quý Bác Hồ”, Minh Thư nói.

Hoàng Hải Nam - sinh viên ĐH KHXH&NV - kể rằng cậu biết đến hoạt động này qua mạng xã hội nên rủ bạn đến trải nghiệm. “Tôi thấy nhiều người đăng bức tranh này lên mạng nên cũng tò mò đến xem. Làm xong thấy khá ưng, tôi định mang về đóng khung, treo ở góc học tập”, Nam nói.

Theo kế hoạch, hoạt động in tranh được duy trì đến ngày 8/9.

Phía sau bức chân dung Bác Hồ

Bản khắc gỗ sử dụng tại hoạt động trải nghiệm được thực hiện dựa trên tác phẩm Hồ Chủ Tịch của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung. Nguyên tác bằng mực nho, sáng tác năm 1946, kích thước 38,5x50,5 cm thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Tác phẩm sau đó được chuyển thể thành bản khắc gỗ.

Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được Nguyễn Đỗ Cung thể hiện ở góc nghiêng, nhìn về bên phải. Họa sĩ không sử dụng nhiều chi tiết. Những nét mực khỏe, gọn và có độ phóng khoáng tập trung vào đường nét gương mặt, mái tóc, chòm râu và phần áo. Chính sự tiết chế khiến hình ảnh dễ nhận diện ngay cả khi được chuyển sang ngôn ngữ khắc gỗ.

Bức tranh gốc của họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung.

Đặt trong hoàn cảnh sáng tác năm 1946, tác phẩm còn là chân dung được thực hiện ở thời điểm rất gần với những sự kiện lịch sử năm 1945. Khi đó, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hình ảnh xuất hiện rộng rãi trong đời sống xã hội và nghệ thuật.

Nguyễn Đỗ Cung sinh năm 1912, tốt nghiệp khóa V Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, giai đoạn 1929-1934. Ông hoạt động đồng thời với tư cách họa sĩ và nhà nghiên cứu mỹ thuật, sau này trở thành giám đốc đầu tiên của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Mỗi ngày có hàng trăm người xếp hàng để được in tranh.

Sự nghiệp của Nguyễn Đỗ Cung gắn với nhiều tác phẩm về chiến tranh, lao động và con người Việt Nam. Năm 1977, ông được Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đây là Huân chương Lao động đầu tiên Nhà nước trao cho một người thuộc giới mỹ thuật.

Năm 1996, Nguyễn Đỗ Cung được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học, nghệ thuật đợt I. Các tác phẩm được xét tặng gồm Chân dung Bác Hồ (sơn dầu, 1946), Du kích La Hai (bột màu, 1947), Học hỏi lẫn nhau (sơn dầu, 1960), Công nhân cơ khí (sơn dầu, 1962) và Tan ca, mời chị em đi họp để thi thợ giỏi (sơn dầu, 1976).