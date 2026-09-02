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Phương Mỹ Chi thông báo nóng

Trạch Dương

TPO - Việc Phương Mỹ Chi sử dụng khăn Piêu làm chi tiết trang trí trên váy gây tranh luận. Khán giả cho rằng tạo hình chưa phù hợp với giá trị văn hóa của đồng bào Thái.

Tranh luận xuất hiện sau khi Phương Mỹ Chi đăng ảnh quảng bá cho nhạc hội Dân chơi dân ca ngày 1/9. Nữ ca sĩ mặc váy trắng cách điệu, sử dụng hai chiếc khăn có họa tiết giống khăn Piêu đính trên váy.

Khán giả cho rằng khăn Piêu gắn với đời sống văn hóa của đồng bào Thái, đề nghị nữ ca sĩ và ê-kíp tìm hiểu kỹ ý nghĩa, cách dùng vật phẩm.

Chiều 2/9, Phương Mỹ Chi lên tiếng sau khi theo dõi những phản hồi. “Tôi đã lắng nghe những chia sẻ của khán giả, đặc biệt là bà con đồng bào dân tộc Thái. Khi thực hiện dự án, điều tôi mong muốn là vẻ đẹp văn hóa của đồng bào được lan tỏa rộng rãi hơn đến khán giả”, Phương Mỹ Chi cho biết.

Nữ ca sĩ và ê-kíp tiếp nhận góp ý, điều chỉnh hình ảnh gây tranh luận. “Với sự tôn trọng dành cho văn hóa bản địa, tôi chân thành tiếp nhận bằng sự cầu thị nhất những ý kiến đóng góp. Tôi và ê-kíp sẽ thiện chí điều chỉnh hình ảnh để phù hợp hơn như chia sẻ của mọi người”, cô nói.

Phương Mỹ Chi cảm ơn khán giả góp ý, mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn để hiểu thêm về văn hóa bản địa trong quá trình thực hiện dự án. Sau khi tiếp nhận phản hồi, phía Phương Mỹ Chi thay bức ảnh có chi tiết khăn Piêu bằng hình ảnh khác.

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Album mới của Phương Mỹ Chi khai thác nhiều chất liệu văn hóa các vùng miền.

Dưới bài đăng của Phương Mỹ Chi, nhiều tài khoản cho rằng ê-kíp có thể cách tân trang phục nhưng cần thận trọng khi đưa vật phẩm mang ý nghĩa văn hóa vào thiết kế.

“Tôi biết trang phục có thể cách tân, thiết kế theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, chiếc khăn Piêu của dân tộc Thái nên được sử dụng để đội đầu hoặc quàng cổ, không nên dùng như phần trang trí trên bộ đồ”, một khán giả bình luận.

Một số người cho rằng khăn Piêu không đơn thuần là phụ kiện thời trang. Vật phẩm này gắn với bản sắc, kỹ thuật thêu và đời sống tinh thần của phụ nữ Thái. Vì vậy, cách sử dụng khăn trong những thiết kế mới cần được nghiên cứu kỹ.

“Trước khi mặc trang phục dân tộc, hãy tìm hiểu kỹ. Khăn Piêu của dân tộc Thái không phải để đính vào váy. Nên tôn trọng và sử dụng đúng với giá trị của nó”, một tài khoản nêu ý kiến.

Một khán giả khác cho biết cô thích ca khúc mang âm hưởng dân ca Thái trong album mới của Phương Mỹ Chi, song chưa đồng tình với tạo hình quảng bá: “Tôi rất thích ca khúc và cách đưa âm hưởng dân ca Thái vào bài hát. Tuy nhiên, khăn Piêu mang nhiều ý nghĩa. Mong chiếc khăn được đặt đúng vị trí để sự sáng tạo không ảnh hưởng đến văn hóa của chúng tôi”.

Dân chơi dân ca là dự án âm nhạc sử dụng chất liệu dân gian của Phương Mỹ Chi. Album khai thác âm hưởng và hình ảnh văn hóa từ nhiều vùng miền.

Ca sĩ sinh năm 2003 giải thích “dân chơi” trong tên album không nói về phong cách sống. Cụm từ được sử dụng để chỉ tâm thế chủ động và mạnh dạn của người trẻ khi tiếp cận yếu tố truyền thống, có thể hiểu nôm na đó là cách chơi chữ của cụm "người dân chơi dân ca".

Trong quá trình chuẩn bị album, nữ ca sĩ và ê-kíp đến Trà Vinh, An Giang để tìm hiểu đời sống văn hóa tại địa phương. Những chuyến đi giúp nhóm tiếp cận chất liệu từ cộng đồng, thay vì chỉ dựa trên sách vở và tư liệu có sẵn.

Sau khi phát hành album, Phương Mỹ Chi tổ chức đêm nhạc Dân chơi dân ca tại TPHCM ngày 3/10. Cô gọi đây là hoạt động được mong đợi nhất trong dự án.

Trạch Dương
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