Nữ trung tá ra mắt 8 ca khúc yêu nước dịp Quốc khánh 2/9

TPO - Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Trung tá, ca sĩ Nhật Huyền phát hành dự án "Màu của đất nước - Màu của hòa bình" trên các nền tảng trực tuyến. Với 8 ca khúc mới kết hợp giao hưởng, nhạc cụ dân tộc và chất liệu đương đại, nữ ca sĩ cho biết muốn đưa dòng nhạc về quê hương, đất nước đến gần hơn với khán giả trẻ.

Thị trường âm nhạc dịp Quốc khánh 2/9 ghi nhận sự xuất hiện của nhiều sản phẩm khai thác đề tài quê hương, lịch sử và tinh thần dân tộc. Gia nhập đường đua này, Trung tá, thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc Nhật Huyền phát hành dự án Màu của đất nước - Màu của hòa bình trên nhiều nền tảng số.

Các tác phẩm sử dụng ngôn ngữ cổ điển giao thoa, kết hợp dàn nhạc giao hưởng với pop, rock, ballad và âm nhạc điện ảnh. Ê-kíp đưa đàn bầu, đàn tranh và sáo trúc vào bản phối nhằm tạo màu sắc Việt Nam.

Trung tá Nhật Huyền cho biết việc đưa toàn bộ dự án lên các nền tảng số là cách để tác phẩm có quy mô dàn nhạc lớn thoát khỏi giới hạn của nhà hát hoặc chương trình chính luận.

Trung tá, thạc sĩ Nhật Huyền đưa nhạc thính phòng đến gần khán giả.

“Thói quen tiếp cận âm nhạc của khán giả không còn như trước. Giới trẻ tìm sự thuận tiện, có thể nghe nhạc ở bất cứ đâu. Việc phát hành phiên bản âm thanh chất lượng cao giúp dự án có thêm cơ hội tiếp cận người trẻ”, cô nói.

Nhật Huyền cho biết cô tiết chế kỹ thuật thính phòng, ưu tiên cách hát mộc mạc, rõ lời và giàu tính tự sự, nhưng vẫn giữ sự trang trọng cần thiết của tác phẩm về đất nước, lịch sử.

8 ca khúc được sắp xếp thành một danh sách phát liền mạch, dẫn dắt người nghe qua những câu chuyện về sự hy sinh, tình cảm gia đình và cuộc sống trong hòa bình. Đó là Vinh quang ta chạm tới, Và từ đó tôi đã yêu, Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh, Let’s sing Việt Nam, Tin yêu trong em, Sao cha chưa về hả mẹ?, Dẫu cho đó có là lần cuối và ca khúc chủ đề Màu của đất nước - Màu của hòa bình.

Nhật Huyền mang quân hàm Trung tá, là thạc sĩ, giảng viên thanh nhạc tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cho rằng các tác phẩm về quê hương, đất nước cần thay đổi cách truyền tải để không tạo cảm giác xa cách khán giả.

Nữ thạc sĩ muốn đưa dự án 8 ca khúc vào trường học, chứng minh âm nhạc cách mạng không khó tiếp cận.

"Tổ chức đêm nhạc trong nhà hát là mong muốn của nhiều nghệ sĩ. Tuy nhiên, tôi không muốn âm nhạc dừng lại trong không gian nhất định. Ca khúc về quê hương, đất nước cần đến được với người trẻ", nữ ca sĩ chia sẻ.

Việc sử dụng chất liệu Pop, Rock hay âm nhạc điện ảnh không nhằm làm thay đổi bản chất của dòng nhạc truyền thống. Những yếu tố này được xem là công cụ giúp tác phẩm có nhịp điệu và cấu trúc phù hợp hơn với thói quen nghe nhạc hiện nay.

Ở góc độ giảng dạy, Trung tá, Thạc sĩ Nhật Huyền mong dự án là ví dụ thực tế cho học viên về khả năng kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc, dàn nhạc giao hưởng và phương thức phát hành hiện đại.

“Âm nhạc cách mạng không khô khan hay khó tiếp cận. Khi biết ứng dụng những xu hướng quốc tế và kết hợp với âm nhạc dân tộc, nghệ sĩ có thể đưa các giá trị truyền thống đến gần công chúng hơn. Đây cũng là bài học về sự kế thừa và đổi mới mà tôi muốn chia sẻ với học trò”, cô nói.