Vị trí của Bảo Ngọc tại Hoa hậu Thế giới

TPO - Lê Nguyễn Bảo Ngọc được công bố trong Top 24 Beauty With a Purpose tại Miss World 2026. Cùng ngày, 111 thí sinh tham gia trao quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước khi bước vào tập luyện trên sân khấu dài hơn 110 m tại Khánh Hòa.

Bảo Ngọc vào Top 24 Beauty with a Purpose

Phần thi Beauty With a Purpose vừa diễn ra tại Khánh Hòa. Đây được xem là một trong những phần thi quan trọng nhất của Miss World. Kết quả phần thi có thể tạo lợi thế trực tiếp cho thí sinh trong các vòng xếp hạng tại đêm chung kết.

Trước khi bước vào phần đấu giá, ban tổ chức công bố Top 24. Khu vực châu Á và châu Đại Dương có 6 đại diện gồm Samanzar Sayeed (Bangladesh), Taanusiya Chetty (Malaysia), Luna Luitel (Nepal), Asia Rose Simpson (Philippines), Prathibha Liyanaarachchi (Sri Lanka) và Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Việt Nam).

6 đại diện của châu Mỹ và vùng Caribe là Faith Noel Edgar (Belize), Audrey Ho-Wen-Tsaï (Guiana thuộc Pháp), Jennifer Andrea Ortiz Cordero (Guatemala), Marie Kemlyne Lestalie Felix (Haiti), Ayelén Pérez (Paraguay) và Mística Núñez Rujano (Venezuela).

Khu vực châu Phi có Rumzia Sule (Ghana), Trizah Muhenje Akala (Kenya), Ireen Navicha (Malawi), Maryam Lorba Konneh (Sierra Leone), Trivia Elle Muhoza (Uganda) và Brunette Makanyiso (Zimbabwe).

Nhóm châu Âu gồm Ema Helena Vičar (Croatia), Josephine Bøttger (Đan Mạch), Indira Ampiot (Pháp), Vitória Babinetcchi (Bồ Đào Nha), Elisabeth Reynés Alabern (Tây Ban Nha) và Valeriia Lisovska (Ukraine).

Bảo Ngọc có chiến thắng mới ở Miss World.

Đại diện Việt Nam gây ấn tượng khi trình bày dự án Gen Zero, hướng đến việc trao quyền cho thanh niên trong hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu. Dự án tập trung giúp người trẻ tiếp cận kiến thức về chính sách, tham gia đối thoại và kết nối với các tổ chức trong nước, quốc tế.

“Hơn cả vương miện, tôi hy vọng mang đến một câu chuyện tốt đẹp, chân thành và truyền cảm hứng”, Bảo Ngọc từng chia sẻ về mục tiêu tại cuộc thi.

Các dự án trong Top 24 tập trung vào nhiều vấn đề xã hội. Ireen Navicha của Malawi giới thiệu When a Mother Is a Child, hỗ trợ những cô gái phải nghỉ học do mang thai ở tuổi vị thành niên hoặc kết hôn sớm trở lại trường. Dự án còn kết nối họ với hoạt động tư vấn, đào tạo kỹ năng và hỗ trợ sinh kế.

Đại diện Venezuela Mística Núñez Rujano mang tới Seeds of Life, tập trung phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em tại bang Falcón. Dự án lựa chọn một trường mầm non làm nơi cung cấp bữa ăn, chăm sóc sức khỏe, nước sạch và hướng dẫn kiến thức dinh dưỡng cho phụ huynh.

Trong phiên đấu giá từ thiện sau phần thuyết trình Beauty With a Purpose, bộ đầm dạ hội của Bảo Ngọc được bán với giá 1.500 USD. Vật phẩm của đại diện Tanzania gồm dây chuyền đính viên Tanzanite 0,5 carat và một bức tranh được mua với giá 10.000 USD. Toàn bộ số tiền thu được dành cho hoạt động thiện nguyện tại Việt Nam.

Top 24 Beauty With a Purpose là kết quả tiếp theo của Bảo Ngọc tại Miss World 2026. Trước đó, cô thắng Top Model khu vực châu Á và châu Đại Dương, qua đó giành quyền vào thẳng Top 40. Đại diện Việt Nam còn có tên trong Top 20 Head-to-Head Challenge.

Cùng ngày 31/8, 111 thí sinh tham gia chương trình trao quà cho trẻ em, học sinh và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa. Ban tổ chức cùng các đối tác trao 200 triệu đồng tiền mặt và nhiều phần quà cho 200 trường hợp khó khăn.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri, Hoa hậu Thế giới 2021 Karolina Bielawska và Mr World 2024 Daniel Mejía cũng tham gia trao quà.

Sân khấu dài hơn 110 m bên bờ biển

Sau các hoạt động cộng đồng, 111 thí sinh bước vào tập luyện cho Dances of the World ngày 2/9 và chung kết Miss World 2026 ngày 5/9. Hai chương trình diễn ra tại Quảng trường 2/4, Khánh Hòa.

Sân khấu được dựng bên bờ biển, lưng hướng ra biển và mặt chính hướng về đường Trần Phú. Công trình có chiều dài hơn 110 m, chiều sâu dao động 30-40 m, chiếm phần lớn diện tích quảng trường.

Khu vực khán giả được bố trí hơn 5.000 ghế, gồm cả khán đài. Con số này chưa tính khu vực dành cho người xem đứng và các vị trí xung quanh quảng trường. Lối di chuyển, khu vực kỹ thuật và các điểm kiểm soát được phân chia riêng.

Sân khấu Miss World bao phủ quảng trường 2 Tháng 4.

Sân khấu sử dụng hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh công suất cao, ánh sáng và laser phục vụ chương trình ngoài trời. Thiết bị được huy động từ nhiều đơn vị và lắp đặt đồng thời với phần kết cấu sân khấu, khán đài.

Hơn 500 người tham gia thi công và vận hành. Lực lượng này gồm các bộ phận cơ khí, điện, âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, hậu cần, an ninh và điều phối sản xuất. Các nhóm làm việc theo ca để bảo đảm tiến độ.

Dances of the World diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Thí sinh giới thiệu văn hóa quốc gia, vùng lãnh thổ thông qua trang phục, âm nhạc và các điệu múa truyền thống.