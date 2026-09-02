Có gì bên trong Chuyến tàu Độc lập mà lưu luyến không rời?

TPO - Chỉ chưa đầy một tiếng từ Ga Hà Nội đến ga Từ Sơn (Bắc Ninh), Chuyến tàu Độc lập đưa 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào không gian kết hợp giữa lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực. Trên hành trình không quá dài song các cô gái Hoa hậu Việt Nam kịp thưởng thức xôi cốm, bánh rán, trà đá, nghe hát chèo, hát xẩm và giao lưu với du khách nước ngoài.

Sáng 30/8, Báo Tiền Phong - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - phối hợp Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam tổ chức trải nghiệm Chuyến tàu Độc lập nhân dịp Quốc khánh 2/9. Hành trình mang tên “5 cửa ô, Thăng Long - Kinh Bắc”, đưa 53 thí sinh từ ga Hà Nội về ga Từ Sơn, mở đầu cho chuyến khám phá miền di sản Kinh Bắc.

Năm cửa ô thu nhỏ trên một chuyến tàu

Tuyến tàu Hà Nội - Từ Sơn có thời gian di chuyển khoảng 40 phút. Đoàn tàu được lấy cảm hứng từ kinh thành Thăng Long xưa, gồm năm toa mang tên những cửa ô quen thuộc của Hà Nội: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác.

Mỗi toa được thiết kế như một lát cắt về kiến trúc, ký ức và đời sống Hà Nội. Không gian trên tàu được bài trí theo phong cách gợi nhớ Hà Nội xưa nhưng vẫn có những tiện ích hiện đại, tạo cảm giác như quán cà phê di động.

53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam hào hứng trải nghiệm Chuyến tàu Độc lập. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Với nhiều thí sinh, đây cũng là lần đầu trải nghiệm chuyến tàu du lịch theo cách đặc biệt như vậy.

Nguyễn Phương Nghi (SBD 934) nói chuyến tàu gây bất ngờ ngay từ khi bước lên. Lần đầu đến Hà Nội và trải nghiệm đường sắt, cô từng nghĩ không gian bên trong sẽ đơn giản nhưng thực tế hoàn toàn gây ngạc nhiên. Hành trình giúp thí sinh hiểu hơn về giá trị của độc lập, hòa bình, thấm sâu nhiều giá trị văn hóa và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856) vui và hạnh phúc khi được tham gia hành trình Thăng Long - Kinh Bắc. Điều khiến cô thích thú là những thức quà gợi nhớ Hà Nội xưa.

“Em hồi hộp và thích thú khi được thưởng thức những thức quà quê như xôi cốm, bánh rán. Những món ăn vốn quen thuộc ở Hà Nội nhưng khi thưởng thức trong hành trình đặc biệt như thế này lại có cảm giác rất khác”, Thúy Linh chia sẻ.

Các thí sinh thích thú check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp ngay khi bắt đầu hành trình "5 cửa ô, Thăng Long - Kinh Bắc". Ảnh: Hồng Vĩnh.

Dương Quỳnh Trang (SBD 668) lần đầu trải nghiệm hành trình đường sắt. Cô hào hứng với không gian đẹp, những thức quà đặc trưng Hà Nội và cơ hội ghi lại những khung hình đáng nhớ.

Dương Quỳnh Trang ấn tượng bởi sự kết nối giữa văn hóa, du lịch Hà Nội và Bắc Ninh. “Miền hương sắc, miền di sản được kết nối” là cách cô mô tả hành trình đặc biệt này.

Ăn xôi cốm, bánh rán, uống trà đá trên tàu

Điểm đặc biệt của Chuyến tàu Độc lập là hành khách được trải nghiệm nét văn hóa Hà Nội trong không gian gợi nhớ những ký ức Hà thành.

Ẩm thực trở thành một phần của câu chuyện về Hà Nội. Không phải những món ăn cầu kỳ, các thức quà dân dã lại giúp hành trình mang màu sắc gần gũi, đặc biệt với những thí sinh lần đầu đến Hà Nội hoặc lần đầu trải nghiệm tàu du lịch.

Du khách nước ngoài giao lưu cùng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Xôi cốm, bánh rán, trà đá... được phục vụ trên chuyến tàu về miền quan họ. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nguyễn Thị Hoa (SBD 240) cho biết cô từng đi tàu nhiều lần, nhưng đây là lần đầu trải nghiệm chuyến tàu kết hợp nhiều hoạt động văn hóa ý nghĩa đến vậy.

Với cô, khoảnh khắc đặc biệt nhất là khi đoàn tàu đi qua cầu Long Biên - công trình được xem như nhân chứng của lịch sử Hà Nội hơn một thế kỷ qua.

﻿ ﻿ ﻿ Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được các nghệ nhân dạy hát xẩm. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trong hành trình, thí sinh được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật truyền thống như hát chèo, hát xẩm, có cơ hội tìm hiểu và học hát xẩm.

Những làn điệu dân gian vang lên giữa không gian tàu đang chuyển động tạo nên trải nghiệm khác biệt. Các thí sinh vừa lắng nghe, vừa giao lưu với nghệ sĩ, tìm hiểu thêm về loại hình nghệ thuật từng gắn bó với đời sống đại chúng.

Tống Khánh Ly (SBD 482) cho biết đây là lần đầu cô đi tàu và bất ngờ với những gì diễn ra bên trong.

“Đây là trải nghiệm rất thú vị. Em học hỏi được nhiều điều về lịch sử và văn hóa. Cảm giác như đang xem một thước phim quay chậm, ngược về quá khứ. Trước đây em chỉ được nghe kể, còn hôm nay có cơ hội trực tiếp trải nghiệm”, Khánh Ly nói.

Theo người đẹp, cách đưa lịch sử và văn hóa vào không gian di động đặc biệt như chuyến tàu cửa ô khiến trải nghiệm gần gũi hơn với người trẻ.

Chuyến tàu chở văn hóa mang tên Hà Nội 5 cửa ô đã phục vụ hơn 100.000 lượt khách. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Một trải nghiệm khác trên chuyến tàu là cơ hội giao lưu với du khách. Không gian văn hóa Việt Nam vì thế không chỉ dành cho các thí sinh, còn trở thành điểm kết nối giữa người Việt và bạn bè quốc tế. Qua những câu chuyện, âm nhạc và ẩm thực, thí sinh có dịp giới thiệu với du khách nét đặc trưng của Hà Nội và văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Yến Trang (SBD 362) cho rằng hành trình mang đến cho cô cảm giác tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc. “Trải nghiệm không gian di động độc đáo hôm nay đã mang đến cho tôi cảm xúc thật tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc. Tôi hy vọng hành trình kết nối di sản như thế này tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến mọi người”, Yến Trang chia sẻ.

Khi tàu đến ga Từ Sơn, nhiều người dân Kinh Bắc chờ đón thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hành trình cũng là dịp để thí sinh hòa vào không khí cả nước hướng tới Quốc khánh 2/9, hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và những giá trị làm nên niềm tự hào của người Việt.

Chỉ khoảng 40 phút, Chuyến tàu Độc lập mang đến nhiều lớp trải nghiệm khó quên cho 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026.