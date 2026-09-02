Nam thần Vương Tuấn Khải trở lại

TPO - Vương Tuấn Khải xác nhận tham gia chương trình âm nhạc trực tiếp với vai trò “người triệu tập sân khấu”. Đây là lần đầu trưởng nhóm TFBOYS trở lại trong show âm nhạc kể từ năm 2020.

Ngày 2/9, ban tổ chức Đả ca 2026 - X Stage công bố Vương Tuấn đảm nhận vai trò “người triệu tập sân khấu”, đồng hành với các nghệ sĩ. Chương trình lên sóng từ 11/9.

Thông tin thu hút sự quan tâm trên Weibo. Nhiều chủ đề liên quan đến việc nam thần Vương Tuấn Khải trở lại chương trình âm nhạc sau sáu năm xuất hiện trên bảng tìm kiếm. Show âm nhạc thường kỳ gần nhất anh tham gia là Our Band năm 2020.

Poster thông báo sự trở lại của Vương Tuấn Khải sau 6 năm.

Trong Our Band, Vương Tuấn Khải đồng hành Tạ Đình Phong và Tiêu Kính Đằng. Nam ca sĩ giữ vị trí “giám đốc thị trường”, tham gia tuyển chọn, xây dựng và hỗ trợ các ban nhạc trẻ. Chương trình phát sóng từ tháng 3 đến tháng 6/2020.

Sau chương trình, Vương Tuấn Khải vẫn góp mặt trong các show giải trí và nhiều sân khấu lớn nhưng không thường xuyên tham gia một chương trình chuyên biệt về âm nhạc. Sina gọi lần xuất hiện tại Đả ca 2026 là màn tái xuất của nam ca sĩ sau 6 năm.

Vương Tuấn Khải đang đẩy mạnh hoạt động âm nhạc. Tháng 6, anh giới thiệu dự án WJK sau thời gian dài chuẩn bị. Nam ca sĩ cho biết các ca khúc trải dài màu sắc từ sôi động đến trầm lắng.

“Tôi chuẩn bị quá lâu vì mỗi ca khúc đều là thứ mình yêu thích”, Vương Tuấn Khải chia sẻ.

Tháng 7, anh khởi động chuyến lưu diễn Khi thủy triều dâng bằng hai đêm diễn tại quê nhà Trùng Khánh. Đại diện của Vương Tuấn Khải thông báo vé của hai đêm nhạc đã được bán hết. Đây cũng là hoạt động biểu diễn cá nhân quy mô lớn của anh sau nhiều năm tập trung cho điện ảnh.

Vương Tuấn Khải sinh năm 1999 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Năm 2013, anh ra mắt cùng Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ trong nhóm nhạc TFBOYS. Với tư cách thành viên lớn tuổi nhất, nam thần Vương Tuấn Khải được giao vị trí trưởng nhóm.

TFBOYS nổi tiếng qua những ca khúc như Cẩm nang tu luyện thanh xuân, Sủng ái và Điều tuyệt vời nhất. Nhóm trở thành một trong những hiện tượng nổi bật của thị trường thần tượng Trung Quốc, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo tại nhiều quốc gia châu Á.

Vương Tuấn Khải trở lại âm nhạc sau thời gian tập trung cho diễn xuất.

Khi các thành viên trưởng thành, hoạt động chung của TFBOYS thưa dần. Vương Tuấn Khải chuyển hướng sang phát triển sự nghiệp cá nhân, theo học khoa Diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và góp mặt trong các phim như Tiệm tạp hóa giải ưu, Đoạn kiều, Vạn dặm đường về và Nhím.

Vai Thành Lãng trong Vạn dặm đường về giúp anh được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Bách Hoa lần thứ 37. Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình Vương Tuấn Khải chuyển từ hình ảnh thần tượng thiếu niên sang nam thần điện ảnh.

Tháng 8, TFBOYS kỷ niệm 13 năm ra mắt. Ba thành viên cùng chia sẻ bài đăng kỷ niệm trên mạng xã hội nhưng không xuất hiện chung tại sự kiện trực tiếp. Nhóm cũng chưa công bố kế hoạch tổ chức concert hoặc tái hợp trên sân khấu.