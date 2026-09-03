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Xã hội

Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị

Ngày 3/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị. 

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Thực hiện theo Kế hoạch số 15-KH/BTGTW ngày 21/8/2026 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị vào ngày 3/9 tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở.

Nội dung nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện: Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới”; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới”; Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 về “Công tác người Việt Nam ở nước ngoài”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 về “Phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 về “Phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới”; Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

TTXVN/Vietnam+
#Bộ Chính trị #Nghị quyết #Chỉ thị #Hội nghị #Ban Bí thư

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