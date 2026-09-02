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Pháo hoa thắp sáng bầu trời Nghệ An trong đêm Quốc khánh

Ngọc Tú

TPO - Từ những giai điệu hào hùng về Tổ quốc đến màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, đêm Quốc khánh ở Nghệ An để lại nhiều cảm xúc trong lòng người dân, du khách.

Mãn nhãn màn pháo hoa thắp sáng bầu trời Nghệ An trong đêm Quốc khánh từ góc nhìn Flycam.

Tối 2/9, trong không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp UBND phường Cửa Lò và Công ty CP Vinpearl Cửa Hội tổ chức chương trình nghệ thuật “Âm vang Tổ quốc”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026).

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Hàng vạn người đổ dồn về Quảng trường ánh sáng VinWonders Cửa Hội (phường Cửa Lò, Nghệ An) theo dõi chương trình nghệ thuật.

Từ đầu giờ tối, Quảng trường ánh sáng VinWonders Cửa Hội đã chật kín. Hàng nghìn người dân, du khách từ nhiều địa phương đổ về, mang theo niềm háo hức, cùng chờ đợi một đêm nghệ thuật đặc biệt trong ngày Tết Độc lập.

Nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại, tạo nên không gian vừa trang trọng, vừa sôi động. Qua phần thể hiện của các nghệ sĩ, diễn viên, những ca khúc về quê hương, đất nước vang lên đầy cảm xúc, gợi nhắc những trang sử hào hùng và làm nổi bật hình ảnh Việt Nam giàu truyền thống, trẻ trung, tràn đầy sức sống.

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Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc để lại ấn tượng cho người xem.

Những ca khúc về Tổ quốc không chỉ mang đến một đêm diễn giàu cảm xúc mà còn khơi dậy niềm tự hào trong mỗi người. Giữa không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh, âm nhạc như nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, nhắc nhớ những hy sinh của các thế hệ đi trước và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước.

Với người dân, đó không đơn thuần là một đêm vui chơi, giải trí mà còn là dịp cùng nhìn lại hành trình dựng nước, giữ nước, thêm trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập.

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Người dân chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc".

Bên cạnh ý nghĩa văn hóa, “Âm vang Tổ quốc” góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Nghệ An, tạo thêm sức hút cho du lịch Cửa Lò trong dịp nghỉ lễ.

Khép lại đêm diễn, bầu trời Cửa Lò bừng sáng trong màn pháo hoa tầm cao. Những chùm sáng rực rỡ nối tiếp nhau bung nở giữa nền trời đêm, soi xuống biển, trong tiếng reo hò của người dân và du khách.

Giữa sắc cờ đỏ và ánh sáng pháo hoa, niềm vui ngày Quốc khánh như được nhân lên. Đêm “Âm vang Tổ quốc” khép lại, nhưng những giai điệu tự hào về quê hương, đất nước vẫn còn ngân vang, để lại trong lòng mỗi người tình yêu và niềm tự hào về Tổ quốc Việt Nam.

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Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm cao rực rỡ.
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Pháo hoa thắp sáng bầu trời Nghệ An trong đêm Quốc khánh.
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Những chùm sáng rực rỡ từ pháo hoa nối tiếp nhau bung nở giữa nền trời đêm.
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Chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người dân.
Ngọc Tú
#Nghệ An #pháo hoa #pháo hoa rực rỡ #Quốc khánh #Cửa Lò #bắn pháo hoa #màn pháo hoa đặc biệt #Chương trình nghệ thuật "Âm vang Tổ quốc"

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