Các bãi xe ở trung tâm TPHCM chật kín tối 2/9, phí giữ xe 20 nghìn đồng/lượt

TPO - Ghi nhận của nhóm phóng viên Tiền Phong tại bến Bạch Đằng, các bãi giữ xe khu vực trung tâm TPHCM vào tối 2/9 chật kín. Hàng nghìn người dân bối rối không biết gửi xe ở đâu để xem chương trình biểu diễn nghệ thuật và thời khắc pháo hoa rực sáng.

20.000 nghìn đồng/lượt

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 18h, các bãi xe khu vực trung tâm TPHCM đã dần kín chỗ. Nhiều điểm giữ xe đã thu tiền trước. Giá giữ xe phổ biến là 20.000 đồng/lượt.

Một số dịch vụ kinh doanh "tức thời" như bán bạt ngồi giá 10.000 đồng/tấm, thuê quạt cầm tay... Ngoài ra, thay vì xếp hàng xem pháo hoa, nhiều bạn trẻ chọn ngồi các quán cà phê có hướng nhìn ra bờ sông. Giá nước dịp này phụ thu từ 15-20%/khách.

Chị Minh Tú (phường Bình Hưng Hòa) cho biết cả nhà bắt đầu chuẩn bị từ 16 giờ, 17 giờ xuất phát, khi đến nơi đường sá vẫn còn khá thông thoáng.

"Vì có con nhỏ nên gia đình muốn đi sớm để có "view" xem thoải mái nhất cho con, tránh chen lấn", chị Tú cho biết.

Với gia đình anh Công Hùng (phường Sài Gòn), quá trình tìm bãi giữ xe trong tối 2/9 quá vất vả. Khi tìm được bãi xe thì phải thu tiền trước, anh chưa kịp chuẩn bị tiền lẻ nên mất thời gian đi đổi tiền.

"Dù đã chủ động đi sớm nhưng gia đình vẫn phải chạy nhiều vòng mới tìm được bãi giữ xe, giá giữ xe cũng cao hơn so với thường ngày", anh Hùng nói.

Chùm ảnh người dân đổ về phố đi bộ Nguyễn Huệ và bến Bạch Đằng (TPHCM) xem pháo hoa.

Hàng ngàn người tràn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Bến Bạch Đằng cũng đông nghịt người trải chiếu ngồi chờ.

Đến khoảng hơn 20h, nhiều bãi xe thông báo hết chỗ khiến hàng trăm người loay hoay không biết gửi xe ở đâu.

Đồng Nai: Hàng nghìn người tranh thủ đến sớm

Từ 18h ngày 2/9, khu vực Công viên bờ sông đường Nguyễn Văn Trị (phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai) đã chật kín người dân. Hàng nghìn người tranh thủ đến sớm, chọn những vị trí thuận lợi để chờ thưởng thức màn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9.

Hàng nghìn người dân đến từ sớm để có được vị trí đẹp ngắm pháo hoa

Theo ghi nhận, nhiều gia đình mang theo trẻ nhỏ, người lớn tuổi cùng bạn bè đến khu vực ven sông từ khá sớm. Không khí tại công viên trở nên náo nhiệt khi dòng người liên tục đổ về, trong đó nhiều người chọn những vị trí có tầm nhìn hướng về cầu Hóa An để chờ thời khắc pháo hoa rực sáng trên bầu trời.

Màn bắn pháo hoa dự kiến diễn ra lúc 21h ngày 2/9 trên cầu Hóa An - cây cầu nối phường Trấn Biên và phường Biên Hòa thuộc khu vực trung tâm TP. Đồng Nai.

Để phục vụ công tác tổ chức và bảo đảm an toàn, tuyến đường qua cầu Hóa An tạm thời cấm phương tiện lưu thông trong thời gian diễn ra hoạt động bắn pháo hoa.

Biển người chờ xem pháo hoa tại công viên Nguyễn Văn Trị với chiều dài khoảng 3km

Có mặt tại công viên từ sớm, nhiều người dân cho biết việc được trực tiếp hòa mình vào không khí ngày Quốc khánh là một trải nghiệm đặc biệt.

“Đây không chỉ là dịp để vui chơi, xem pháo hoa mà còn là thời điểm để mọi người cùng nhau nhớ về lịch sử. Để có được cuộc sống hòa bình, độc lập hôm nay, các thế hệ cha ông đã phải hy sinh rất nhiều”, anh Trần Văn Bính, ngụ phường Trấn Biên chia sẻ.

Nhiều người dân xem đây là dịp gặp gỡ và ôn lại lịch sử của vùng đất Đồng Nai

Càng về tối, lượng người đổ về khu vực ven sông càng đông. Những khoảng trống tại công viên dần được lấp đầy, nhiều người kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc bầu trời TP. Đồng Nai rực sáng trong màn pháo hoa mừng Quốc khánh.

Với nhiều gia đình đây là khoảnh khắc giáo dục các con về lịch sử tự hào của dân tộc

Với nhiều người dân, những khoảnh khắc cùng gia đình, bạn bè đứng bên dòng sông Đồng Nai, hướng về bầu trời rực sáng pháo hoa không chỉ mang đến niềm vui ngày lễ mà còn là dịp để cùng nhau nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh, hy sinh của các thế hệ đi trước, qua đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập hôm nay.