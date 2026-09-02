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Nhịp sống phương Nam

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Ngày cuối nghỉ lễ: Người dân TPHCM tranh thủ mua sắm, vui chơi...

Phương Vy

TPO - Không phải ai cũng có một kỳ nghỉ lễ dài ngày. Với những người chỉ được nghỉ đúng ngày 2/9, những địa điểm vui chơi, ăn uống, mua sắm tích hợp giúp họ tận hưởng ngày nghỉ trước khi trở lại nhịp sống thường ngày.

Vui chơi cả ngày không hết

Ngày 2/9, nhiều siêu thị, trung tâm thương mại tại TPHCM mở cửa sớm, nhanh chóng đón lượng khách đông đảo. Vài ngày qua, từ khu mua sắm, nhà hàng đến các khu vui chơi trẻ em, không khí nhộn nhịp luôn kéo dài từ sáng đến tối.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (32 tuổi) đưa các con đến GO! An Lạc (phường An Lạc). Chị cho biết, do đặc thù công việc, công ty chỉ cho nhân viên nghỉ một ngày dịp lễ 2/9. Không có nhiều thời gian để đi xa, chị chọn một điểm vui chơi ngay trong thành phố để cả nhà có một ngày nghỉ trọn vẹn. Những siêu thị, trung tâm thương mại gần nhà là lựa chọn thuận tiện nhất, vì có thể kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một chuyến đi.

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Người dân TPHCM tranh thủ tận hưởng ngày cuối nghỉ lễ 2/9. Trung tâm thương mại nhộn nhịp từ đầu ngày

“Hôm nay được nghỉ nên tôi tranh thủ đưa các con đi chơi, vừa để cả nhà thư giãn, xả stress, vừa nạp thêm năng lượng trước khi quay lại công việc và học tập”, chị Hạnh nói.

Ghi nhận tại các trung tâm thương mại như Vincom, Vạn Hạnh Mall, Gigamall, Central Mall Võ Văn Kiệt, Aeon, GO!…không khí rất nhộn nhịp. Trong đó, các khu vui chơi trong nhà thu hút đông gia đình có con nhỏ. Với mức vé khoảng 120.000-150.000 đồng, trẻ em có thể tham gia nhiều hoạt động như tô tượng, nhà bánh, trò chơi cát, trải nghiệm làm thợ và các trò chơi vận động. Không gian mát mẻ cũng giúp các gia đình yên tâm hơn khi thời tiết TPHCM hiện nay khá thất thường.

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Khu vui chơi trong nhà giúp phụ huynh yên tâm cho con giải trí cả ngày

“Các con được vui chơi thoải mái, còn người lớn cũng có thể kết hợp mua sắm, ăn uống và trải nghiệm. Đi một nơi mà cả nhà đều có hoạt động thì tiện hơn”, chị Thủy (ngụ phường Thủ Đức) nói.

Không ít gia đình còn tranh thủ ngày nghỉ để chuẩn bị cho năm học mới. Chị Minh Trang (37 tuổi, ngụ phường Vườn Lài) đưa con đến siêu thị mua cặp sách và dụng cụ học tập. Sau khi mua sắm, cả nhà dùng bữa ngay tại khu thực phẩm chế biến sẵn.

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Nhà sách trong trung tâm thương mại luôn đông khách
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Học sinh mua thêm sách vở, đồ dùng học tập chuẩn bị năm học mới

Theo ghi nhận, quần áo trẻ em, cặp sách, văn phòng phẩm và dụng cụ học tập được nhiều phụ huynh quan tâm trong thời điểm này. Bên cạnh đó, các mặt hàng gia dụng cũng hút khách nhờ nhiều chương trình giảm giá, trong đó có sản phẩm được giảm từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Sức mua khởi sắc

Thị trường bán lẻ TPHCM cũng ghi nhận sức mua khởi sắc trong những ngày nghỉ lễ. Theo nhiều siêu thị, sức mua trong những ngày đầu kỳ nghỉ tăng khoảng 30-40% so với ngày thường.

Để phục vụ lượng khách tăng cao, các hệ thống bán lẻ chủ động tăng lượng hàng dự trữ, tập trung vào những nhóm hàng có nhu cầu lớn như thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây, nước giải khát và hàng tiêu dùng nhanh.

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Emart Phan Văn Trị đông khách ngay khi vừa mở cửa

Tại các quầy hàng, khu chế biến và quầy thu ngân, nhân sự cũng được tăng cường. Hàng hóa được bổ sung liên tục, hạn chế tình trạng thiếu hàng và giảm thời gian chờ của khách trong những khung giờ cao điểm. Nhiều chương trình giảm giá, combo tiết kiệm và bán hàng giá tốt tiếp tục được triển khai vừa tạo thêm lựa chọn cho người tiêu dùng, vừa góp phần duy trì sức mua trong kỳ nghỉ.

Theo thống kê của hệ thống Vincom tại TPHCM, lượng khách trong những ngày nghỉ lễ tăng gấp hai lần so với ngày thường, tập trung vào buổi trưa, chiều tối và các khung giờ chiếu phim.

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Các lối đi ken cứng người
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Siêu thị bố trí thêm nhân sự, mở thêm quầy thanh toán để phục vụ khách hàng nhanh nhất

Nguồn hàng phục vụ thị trường TPHCM cũng được chủ động điều tiết. Ba chợ đầu mối Bình Điền, Hóc Môn và Thủ Đức tăng cường kiểm soát chất lượng, bảo đảm nguồn cung hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp lễ.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, bên cạnh các chương trình giảm giá, khuyến mại trong kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều doanh nghiệp lớn đã chuẩn bị các chương trình kích cầu theo mùa, tập trung vào những tháng cuối năm. Việc duy trì các chương trình kích cầu được kỳ vọng giữ chân dòng khách, tạo thêm động lực để người dân mở rộng chi tiêu, qua đó góp phần phục hồi sức mua và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phương Vy
#nghỉ lễ 2/9 #mua sắm #TPHCM #vui chơi #đông khách #giảm giá

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