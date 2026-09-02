Hà Nội yêu cầu giải quyết kiến nghị giải phóng mặt bằng dự án bãi đỗ xe tại Vành đai 1 trong 10 ngày

TPO - Liên quan đến giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu trong vòng 10 ngày phải giải quyết các kiến nghị còn tồn tại.

Chiều 2/9, tại trụ sở phường Ô Chợ Dừa, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn chủ trì đối thoại với các công dân có đất bị thu hồi nằm trong phạm vi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe - nhà để xe, cây xanh, vườn hoa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan tại phần dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành, đoạn Hoàng Cầu đến Láng Hạ.

Tại Hội nghị, đại diện UBND phường Ô Chợ Dừa thông tin tới người dân về chủ trương đầu tư, cơ sở pháp lý, quy hoạch tổng mặt bằng, thông báo thu hồi đất và các chính sách liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án.

Trong đó, tổng số thửa đất thuộc diện thu hồi, GPMB là 166 thửa, gồm 164 hộ dân và 2 tổ chức; dự kiến bố trí tái định cư 151 suất đất tại khu tái định cư GS1, phường Thượng Cát và 151 căn hộ tái định cư tại khu CT1 Xuân La, phường Nghĩa Đô.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kết luận tại Hội nghị đối thoại.

Đến nay, phường đã công khai 166/166 phương án; tổ chức họp đối thoại với người dân ngày 27/8 về phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Về bàn giao mặt bằng, 2 tổ chức đã bàn giao, 3 hộ dân đã bàn giao mặt bằng sạch; 24 hộ đã bàn giao mặt bằng ngoài hiện trường, tháo dỡ cửa hoặc mái nhà; 40 hộ đã ký biên bản bàn giao mặt bằng nhưng chưa bàn giao ngoài hiện trường.

UBND phường Ô Chợ Dừa cũng nêu một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị Thành phố xem xét tháo gỡ. Trong đó, khu đất và nhà tái định cư hiện chưa hoàn thành để bàn giao cho phường bố trí cho các hộ dân. Đất tái định cư GS1 tại phường Thượng Cát dự kiến hoàn thành GPMB trong tháng 10/2026; nhà tái định cư CT1 Xuân La dự kiến sửa chữa, hoàn thành vào tháng 12/2026.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, Sở Xây dựng đã chấp thuận bố trí 277 căn hộ trống tại quỹ nhà công nhân xã Thiên Lộc để phục vụ tạm cư. Qua rà soát, đa số hộ dân có nhu cầu tạm cư bằng tiền. UBND Phường kiến nghị Thành phố cho phép phê duyệt tiền tạm cư đối với các trường hợp tự lo chỗ ở, tính từ khi bàn giao mặt bằng đến khi nhận nhà tái định cư; đồng thời hỗ trợ thêm 3 tháng tiền tạm cư đối với trường hợp nhận đất tái định cư trong thời gian chờ xây nhà.

Công tác GPMB dự án đang được tích cực triển khai. Ảnh: Hồng Thái

Đối với diện tích bồi thường tái định cư bằng đất ở, có khoảng 10 trường hợp có diện tích đủ điều kiện bồi thường trên 90m². Phường đề xuất, ngoài việc bồi thường bằng giao đất ở theo hạn mức tối đa, được xem xét giao một suất đất tái định cư tối thiểu tại địa phương nhân hệ số K=1,2.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Đỗ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và UBND phường Ô Chợ Dừa khẩn trương rà soát, phân loại, giải quyết các kiến nghị của người dân liên quan đến công tác GPMB, tái định cư dự án.

Cùng với đó, công khai đầy đủ phương án để người dân giám sát, trong đó xác định rõ từng hộ bị thu hồi bao nhiêu mét vuông đất, được bố trí nhà ở tại đâu, cơ cấu căn hộ và diện tích căn hộ như thế nào.

"Những nội dung này phải được công khai để nhân dân giám sát, kiểm tra và tổ chức thực hiện. Chúng ta tuyên truyền, vận động nhân dân nhưng phải đưa ra dữ liệu đầy đủ để nhân dân thực hiện được nhiệm vụ đó", ông Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo ông Tuấn, thành phố luôn sẵn sàng kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tiền tạm cư và thực hiện các chính sách liên quan. Dự kiến ngày 4/9, UBND phường phê duyệt và chi trả tiền cho các hộ đã bàn giao mặt bằng.

Đối với công tác tái định cư, những trường hợp đủ điều kiện được bố trí tái định cư bằng đất được tổ chức bốc thăm trong thời gian sớm nhất, tại khu tái định cư phường Thượng Cát. Ngay trong tuần tới, phường Ô Chợ Dừa phối hợp với phường Thượng Cát tổ chức bốc thăm tái định cư bằng đất đợt đầu cho các hộ dân.

Ông Đỗ Anh Tuấn cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với UBND Phường rà soát từng đơn thư, giải quyết các kiến nghị còn tồn tại, trả lời rõ ràng cho người dân. "Tôi yêu cầu trong vòng 10 ngày tới, phải kết thúc tất cả những nội dung của 129 đơn. Các cơ quan chức năng không chờ người dân tiếp tục có đơn mới rà soát mà phải chủ động xuống cơ sở, kiểm tra và trả lời sớm. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền của phường, các đơn vị phải báo cáo Thành phố để xem xét, giải quyết", ông Đỗ Anh Tuấn nêu rõ.