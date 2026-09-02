Xuyên lễ mở lại đường bị sạt lở để học sinh kịp đến trường

TPO - Những ngày nghỉ lễ, hàng trăm bàn tay cùng chung sức dọn đất đá, mở lại con đường bị mưa lũ vùi lấp, để trẻ em 4 bản vùng trong của xã Lượng Minh (Nghệ An) kịp đến trường năm học mới.
Bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng bà con chia nhau từng phần việc, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên con đường vùng cao.
Không chỉ là sự tu sửa về mặt cơ học, con đường được hoàn thành bằng chính mồ hôi và sự đồng lòng của người dân Lượng Minh còn là "con đường của niềm tin", đưa đời sống sản xuất trở lại bình thường và chắp cánh cho tương lai của con em vùng cao trước thềm năm học mới.