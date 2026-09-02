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Xuyên lễ mở lại đường bị sạt lở để học sinh kịp đến trường

Ngọc Tú

TPO - Những ngày nghỉ lễ, hàng trăm bàn tay cùng chung sức dọn đất đá, mở lại con đường bị mưa lũ vùi lấp, để trẻ em 4 bản vùng trong của xã Lượng Minh (Nghệ An) kịp đến trường năm học mới.

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Mưa lớn﻿ kéo dài những ngày cuối tháng 8 đã khiến đường từ bản Lạ vào các bản Đửa, Minh Tiến, Minh Thành và Chẳm Puông của xã Lượng Minh (Nghệ An) bị sạt lở﻿ nhiều điểm. Đất đá từ ta luy dương tràn xuống, cây cối đổ ngổn ngang, bùn đất phủ kín mặt đường, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
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Đây là tuyến giao thông chính kết nối 4 bản vùng trong với trung tâm xã, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và đặc biệt là đưa đón học sinh. Trong khi đó, năm học mới cận kề, việc sớm khắc phục những điểm sạt lở trở thành nhiệm vụ cấp thiết.
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Không trông chờ hoàn toàn vào lực lượng chức năng, người dân 5 bản cùng chính quyền địa phương đã phát động ra quân khắc phục hậu quả﻿ mưa lũ.
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Hàng trăm người mang theo các dụng cụ có mặt tại những điểm bị sạt lở để thông lại đường.
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Người cầm cuốc, người xúc đất; người dùng xà beng phá đá, người chặt cây dọn lối.
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Bộ đội, công an, dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên cùng bà con chia nhau từng phần việc, tạo nên không khí lao động khẩn trương trên con đường vùng cao.
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Công việc vất vả nhưng ai cũng cố gắng, bởi phía trước là con đường đến trường của những đứa trẻ các bản vùng trong.
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Với người dân, đây không chỉ là việc khắc phục hậu quả thiên tai mà còn là cách thiết thực nhất để bảo đảm cuộc sống, việc đi lại của bà con và hành trình đến lớp của học sinh không bị gián đoạn.
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Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết, trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, bà con vẫn sẵn sàng gác công việc gia đình, nương rẫy để phối hợp với chính quyền và các lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ. Sự chung sức của người dân là nguồn động viên lớn để địa phương đẩy nhanh tiến độ khôi phục giao thông.
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Chủ tịch UBND xã Lượng Minh cho biết thêm, trước mắt, xã tập trung xử lý những điểm sạt lở nguy hiểm, bảo đảm giao thông bước đầu, ưu tiên tuyến đường phục vụ việc đi học của học sinh trong năm học mới. Những vị trí hư hỏng nặng sẽ tiếp tục được kiểm tra, đánh giá để có phương án khắc phục lâu dài.
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Giữa những con đường còn ngổn ngang bùn đất, sự đồng lòng của hàng trăm người đang mở ra hy vọng để học sinh 4 bản vùng trong có thể đến trường đúng ngày khai giảng.
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Không chỉ là sự tu sửa về mặt cơ học, con đường được hoàn thành bằng chính mồ hôi và sự đồng lòng của người dân Lượng Minh còn là "con đường của niềm tin", đưa đời sống sản xuất trở lại bình thường và chắp cánh cho tương lai của con em vùng cao trước thềm năm học mới.
Ngọc Tú
#Nghệ An #sạt lở #mở đường #người dân mở đường #đường sạt lở #người dân #chung sức mở đường #mở lại đường sạt lở #thông đường #mưa lũ #lở núi

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