Xuyên lễ mở lại đường bị sạt lở để học sinh kịp đến trường

TPO - Những ngày nghỉ lễ, hàng trăm bàn tay cùng chung sức dọn đất đá, mở lại con đường bị mưa lũ vùi lấp, để trẻ em 4 bản vùng trong của xã Lượng Minh (Nghệ An) kịp đến trường năm học mới.