Cần Thơ xây mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 500 hộ người có công

TPO - Qua rà soát, TP. Cần Thơ có 503 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 35 tỷ đồng.

Theo UBND TP. Cần Thơ, hiện vẫn còn một số hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ phát sinh khó khăn về nhà ở. Những trường hợp này do nhà xây đã lâu nay xuống cấp, hư hỏng, hoặc đã được hỗ trợ nhưng không còn bảo đảm điều kiện sinh hoạt, cần được hỗ trợ xây dựng mới hoặc sửa chữa.

Qua rà soát, có 503 hộ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ về nhà ở. Trong đó, 204 hộ cần xây dựng mới và 299 hộ cần sửa chữa nhà ở.

UBND TP. Cần Thơ chi 53 tỷ đồng hỗ trợ hơn 500 hộ người có công xây, sửa nhà.

UBND TP. Cần Thơ quyết định phê duyệt hỗ trợ người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ về nhà ở đối với các hộ trên. Mức hỗ trợ với nhà xây mới là 100 triệu đồng/hộ, nhà sửa 50 triệu đồng/hộ. Tổng kinh phí thực hiện hơn 35,3 tỷ đồng.



Trong đó, Quỹ Vì người nghèo thành phố hỗ trợ 11 hộ, tổng kinh phí 850 triệu đồng; số còn lại lấy từ ngân sách địa phương, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa thành phố, nguồn vận động.

Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ, các địa phương có thể huy động các nguồn lực từ cộng đồng, dòng họ và đóng góp của hộ gia đình được hỗ trợ. Phấn đấu hoàn thành công tác vận động trước ngày 30/9/2026.