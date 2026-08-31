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Cá chết trắng nổi dày đặc tại hồ điều hòa ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Hàng loạt cá chết nổi, dạt trắng ven bờ hồ điều hòa Bồng Sơn ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh), có đoạn kéo dài hàng chục mét, bốc mùi hôi tanh.

Ngày 31/8, lãnh đạo phường Thành Sen cho biết, từ ngày 29/8, người dân sống quanh hồ điều hòa công viên Bồng Sơn phát hiện cá chết nổi trên mặt nước. Đến nay số lượng cá chết tăng lên, xác cá theo sóng nước dạt vào các mép hồ.

Ghi nhận tại khu vực hồ điều hòa công viên Bồng Sơn, nhiều cá rô phi và cá nhỏ tự nhiên chết, nổi dọc theo ven bờ, có đoạn kéo dài hàng chục mét. Một số khu vực tập trung nhiều xác cá, bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

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Cá chết trắng tại hồ Bồng Sơn.

Theo người dân, thời điểm đầu cá chết xuất hiện rải rác. Sau các đợt mưa lớn, lượng cá chết được phát hiện nhiều hơn và trôi dạt vào bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền phường Thành Sen đã phối hợp với các đơn vị chức năng, Công ty Môi trường đô thị Hà Tĩnh và người dân tổ chức thu gom cá chết, đưa đi xử lý nhằm hạn chế mùi hôi, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Hiện nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt tại hồ Bồng Sơn đang được điều tra, làm rõ.

Một số hình ảnh cá chết ghi nhận tại hiện trường

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Xác cá chết nổi trên mặt nước, trôi theo sóng vào các khu vực ven hồ.
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Cá chết trôi dạt thành từng mảng dọc mép hồ, có đoạn kéo dài hàng chục mét.
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Tình trạng cá chết được ghi nhận từ ngày 29/8 và tăng lên sau các đợt mưa lớn.
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Nhiều cá chết tập trung tại khu vực ven bờ hồ điều hòa Bồng Sơn, bốc mùi hôi tanh.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #hồ điều hòa Bồng Sơn #hồ Bồng Sơn #cá chết #cá chết hồ Bồng Sơn #cá chết nổi dày đặc hồ điều hòa ở Hà Tĩnh

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