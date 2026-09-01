Một doanh nghiệp bị phạt 336 triệu đồng vì xả khói bụi vượt quy chuẩn

TPO - Sở NN&MT Thái Nguyên đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Trọng Tín 336 triệu đồng về hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn cho phép.

Ngày 1/9, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty CP Đầu tư và Thương mại Trọng Tín (cụm công nghiệp Trúc Mai, tỉnh Thái Nguyên) số tiền 336 triệu đồng do vi phạm các quy định về môi trường.

Trước đó, sở nhận được phản ánh của người dân về việc khu công nghiệp Trúc Mai (xã La Hiên và Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) xuất hiện tình trạng khói bụi, mùi khét nên đã lập tổ công tác kiểm tra.

Cụm công nghiệp Trúc Mai

Tổ công tác lấy 1 mẫu khí thải tại ống khói lò cao của nhà máy luyện gang thuộc Công ty Trọng Tín; 2 mẫu nước mặt (tại khu vực trước và sau Cụm công nghiệp) và 3 mẫu nước dưới đất để phân tích.

Kết quả cho thấy, một số thông số trong khí thải (gồm Pb, CO), nước mặt (gồm Cd, Pb, NO2--N) và nước ngầm (Cd; Pb; NO3--N; NH4+-N; SO42-) có giá trị vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường tương ứng.

Sở NN&MT đã lập hồ sơ, ban hành quyết định xử phạt Công ty Trọng Tín số tiền 336 triệu đồng về hành vi thải bụi, khí thải vượt quy chuẩn.

Ngoài ra, ống khói lò cao của công ty bị đình chỉ hoạt động trong 4,5 tháng. Doanh nghiệp phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, rà soát, xử lý hệ thống xử lý khí thải...

Sở NN&MT cũng gửi kết quả về UBND các xã để công khai thông tin, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương rà soát, đánh giá các nguồn thải và có biện pháp phòng ngừa phù hợp.