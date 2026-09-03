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Pháo hoa bừng sáng bầu trời thành phố Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Tối 2/9, tại điểm bắn thuộc phường Trấn Biên (Đồng Nai) hàng nghìn người dân đã tập trung tại các khu vực có tầm nhìn đẹp để theo dõi, thưởng thức bữa tiệc ánh sáng đẹp mắt chào mừng Quốc khánh.

Người dân TP. Đồng Nai reo vui khi màn pháo hoa bừng sáng rực rỡ trên bầu trời trung tâm thành phố
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Nhiều người tranh thủ dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc pháo hoa rực sáng, tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày lễ lớn của đất nước.

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Đúng 21h, các chùm pháo hoa tầm cao bung nở trên bầu trời, kết hợp cùng những hiệu ứng pháo tầm thấp tạo nên màn trình diễn nhiều màu sắc.

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Trong khoảng 15 phút, bầu trời TP. Đồng Nai liên tục được thắp sáng bởi những màn pháo hoa rực rỡ. Tiếng reo hò, tiếng vỗ tay của người dân hòa cùng những tiếng pháo nổ rền vang tạo nên bầu không khí sôi động.

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Với nhiều người dân, bắn pháo hoa không chỉ là hoạt động giải trí trong dịp lễ mà còn tạo thêm không gian để các gia đình sum họp, cùng nhau tận hưởng không khí vui tươi ngày Tết Độc lập.
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Nhiều bạn trẻ xem đây là cơ hội lưu giữ những khoảnh khắc đẹp
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Màn bắn pháo hoa góp phần tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi trong ngày Quốc khánh, đồng thời mang đến cho người dân TP. Đồng Nai một đêm đáng nhớ bên gia đình và người thân.
Văn Quân
#Pháo hoa #Pháo bông #Quốc khánh 2/9 #Đồng Nai #Trấn Biên #Biên Hòa

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