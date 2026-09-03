Cụ ông U80 giữ lời hẹn với quê Bác suốt gần 30 năm

TPO - Suốt gần 30 năm, ông Nguyễn Hoài Sử (sinh năm 1947, quê ở Quảng Ngãi) vẫn đều đặn vượt hàng trăm cây số về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên mỗi dịp giỗ Bác Hồ. Với ông, đó không chỉ là một chuyến đi mà là hành trình trở về với lòng biết ơn.

Ngày Quốc khánh 2/9, từ nhiều miền quê, dòng người nối nhau tìm về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Năm nay, Tết Độc lập càng trở nên đặc biệt khi trùng ngày 21/7 âm lịch - ngày giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Từ sáng sớm, những con đường dẫn về Làng Sen đã rộn ràng bước chân người. Trong dòng người ấy có những cựu chiến binh, các cụ già tóc bạc, những gia đình đưa theo con nhỏ và cả những người đã nhiều lần trở lại nơi này. Mỗi người một quê, một câu chuyện nhưng cùng chung mong muốn được về quê Bác, dâng lên Người bó hoa, nén hương và bày tỏ lòng thành kính.

Hàng nghìn du khách về quê Bác ngày Quốc khánh 2/9.

Ở tuổi “xưa nay hiếm”, ông Nguyễn Hoài Sử (sinh năm 1947, quê ở Quảng Ngãi) vẫn giữ cho mình một thói quen đặc biệt: Trở về Kim Liên mỗi dịp giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với ông, được một lần trở về Làng Sen, đứng trước bàn thờ Bác và thắp nén hương là một điều thiêng liêng.

Ngày 2/9 năm nay, ông lại vượt hàng trăm cây số về Kim Liên. Trong dòng người nối dài trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Sử gây chú ý với dáng người cao, bộ râu dài trắng xóa và trên tay là một bông sen thơm. Ông chậm rãi theo dòng người bước vào Nhà tưởng niệm. Trước bàn thờ Bác, ông kính cẩn dâng hoa, thắp hương rồi lặng mình hồi lâu.

Suốt gần 30 năm qua, ông Nguyễn Hoài Sử đều trở về Kim Liên mỗi dịp giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giữa làn khói hương mỏng và hương sen dịu nhẹ, cụ ông gần 80 tuổi nghẹn ngào tưởng nhớ cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ đã dành trọn đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

“Mỗi lần về quê Bác, tôi đều cảm thấy rất bồi hồi, xúc động. Khi tận mắt chứng kiến những vật dụng đơn sơ nơi Bác sinh ra, tôi cảm nhận rõ hơn về cội nguồn đã hun đúc nên tinh thần yêu nước và nhân cách lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, ông Sử chia sẻ.

Gần ba thập kỷ, những chuyến trở về ấy đã trở thành một phần trong cuộc sống của ông. Không có lời hẹn thành văn, cũng chẳng phải một nghi lễ bắt buộc, nhưng trong lòng ông luôn có một cuộc hẹn với quê Bác. Đó là cuộc hẹn của lòng tri ân.

Mỗi lần về Làng Sen, ông Sử lại đi qua những không gian gắn với tuổi thơ của Bác, ngắm những nếp nhà giản dị, hàng cau, hàng cây và những vật dụng mộc mạc gắn với cuộc đời Người.

Ông Sử trong dòng người xếp hàng vào dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính sự bình dị ấy khiến mỗi chuyến đi của ông càng trở nên sâu sắc. Bởi từ một làng quê nhỏ bé, một người thanh niên đã ra đi tìm đường cứu nước, để rồi dành trọn cuộc đời cho dân tộc. “Nếu sức khỏe còn cho phép, tôi vẫn sẽ về”, ông Sử nói.

Không chỉ có ông Sử, trong ngày Tết Độc lập đặc biệt này, hàng nghìn người dân từ nhiều tỉnh, thành cũng tìm về Kim Liên. Mỗi người mang theo một câu chuyện, một lý do riêng, nhưng đều chung niềm thành kính.

Vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội, cô Nguyễn Thị Bình (sinh năm 1970) cho biết, đã nhiều lần về Kim Liên. Thế nhưng, mỗi lần trở lại, trong cô vẫn nguyên vẹn cảm giác bồi hồi, xúc động như lần đầu.

“Tôi đã về quê Bác nhiều lần nhưng lần nào cảm xúc cũng như lần đầu. Bởi nơi đây là quê hương, nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những kỷ niệm về quãng đời ấu thơ của Người. Mỗi lần về đây, tôi luôn thấy dâng trào một tình cảm thiêng liêng, rưng rưng xúc động và bồi hồi”, cô Bình chia sẻ.

Những đài sen thơm ngát được thành kính dâng lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Với cô Bình, mỗi chuyến về Kim Liên không đơn thuần là một chuyến đi, mà là hành trình trở về với nguồn cội, về với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Vì thế, mỗi khi có dịp, bà lại sắp xếp thời gian để trở về Làng Sen, được dâng một nén hương, một bó hoa lên Người.

Theo Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, khu di tích đón hơn 3.600 đoàn, khoảng 51.400 lượt người; trong đó có 6 đoàn khách quốc tế đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Trung Quốc, Anh và Lào. Để phục vụ nhân dân và du khách, công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hướng dẫn và phân luồng giao thông được triển khai chặt chẽ, tạo điều kiện để các đoàn khách về quê Bác an toàn, thuận lợi.