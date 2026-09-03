Thời tiết miền Bắc những ngày tới

TPO - Dự báo miền Bắc sẽ có nhiều ngày trời nắng, cục bộ có nắng nóng, ít mưa, gió nhẹ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hôm nay (3/9) cũng có nắng nóng. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa dông rải rác trong ngày và đêm nay.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ.

Dự báo trong những ngày tới, miền Bắc trời nắng, cục bộ có nắng nóng, ít mưa.

Miền Bắc tiếp tục nắng nóng trong hôm nay (3/9).

Thanh Hóa đến Quảng Ngãi ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo ngày mai (4/9), Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng diện rộng và gay gắt. Từ ngày 5-9/9, trời nắng nóng nhưng giảm nhẹ về cường độ. Sau đó, khu vực này có thể đón mưa dông rải rác.

Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hoà và Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, ít mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

Tây Nguyên hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM ngày và đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ, cao nhất 31-34 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm 3/9 ở Tây Nguyên và Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm. Những ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.