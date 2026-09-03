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Giải trí

Chiếc váy lạ nhất thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Venice 2026

Tú Oanh

TPO - Thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 83 quy tụ dàn mỹ nhân quốc tế. Trong đó, siêu mẫu Italy Bianca Balti gây chú ý với chiếc váy mang cánh thiên thần.

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Ngày 2/9 (giờ địa phương), phim điện ảnh Ink, chính kịch tiểu sử do Danny Boyle đạo diễn, được chọn mở màn Liên hoan phim Venice lần thứ 83. Dàn diễn viên cùng ê-kíp phim ra mắt khán giả trên thảm đỏ sự kiện tại Palazzo del Cinema ở đảo Lido di Venezia, Italy. Phim lấy bối cảnh năm 1969, kể về câu chuyện ông trùm truyền thông Rupert Murdoch mua lại nhật báo The Sun và cùng biên tập viên Larry Lamb biến tờ báo này thành một trong những tờ báo lá cải có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất nước Anh. Ảnh: Getty Images.
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Nữ diễn viên Claire Foy nổi bật trong chiếc váy không tay màu đỏ Bottega Veneta, phối cùng giày cao gót Christian Louboutin và găng tay opera. Trong phim, cô đảm nhận vai Jules Davies, biên tập viên mảng Phụ nữ đầu tiên của tờ The Sun. Ảnh: Shutterstock/Getty Images.
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George Clooney và vợ Amal diện đồ ton-sur-ton. Theo Daily Mail, Clooney mặc Âu phục của Giorgio Armani, còn Amal chọn váy Tom Ford. Ảnh: Shutterstock/Getty Images.
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Trước buổi công chiếu phim Ink, Clooney được nhận giải Sư tử vàng Thành tựu trọn đời tại Venice. Trong gần 30 năm sự nghiệp, kể từ lần đầu tham dự Liên hoan phim Venice với Out of Sight, thành phố này đã gắn với nhiều dấu mốc đáng nhớ trong cuộc đời George Clooney. Đây là nơi ông tổ chức đám cưới tại khách sạn Aman Venice, đồng thời là nơi Good Night, and Good Luck được ra mắt - phim mang về cho ông đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Ảnh: Getty Images/BackGrid.
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Người thực hiện phần giới thiệu và vinh danh trao giải thưởng Sư tử vàng Thành tựu trọn đời cho Clooney là bạn diễn trong Jay Kelly, nữ diễn viên Mỹ Laura Dern. Trên thảm đỏ, bà trông trẻ hơn nhiều so với tuổi 59 khi diện váy hồng kín đáo, thanh lịch. Ảnh: WireImage/Getty Images.
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Cựu thiên thần nội y Alessandra Ambrosio khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 45 trong chiếc váy đen xếp ly. Ảnh: Shutterstock/Just Jared.
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Một gương mặt khác bước ra từ show Victoria's Secret, siêu mẫu Stella Maxwell, gợi cảm với chiếc váy ren đen xuyên thấu. Ảnh: Just Jared.
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Nữ diễn viên Mỹ Nina Dobrev diện chiếc váy lạ mắt của Giorgio Armani Privé. Ảnh: Just Jared.
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Maggie Gyllenhaal, Chủ tịch ban giám khảo hạng mục tranh giải chính (Venezia 83) xuất hiện thanh lịch trong bộ váy của Celiné. Ảnh: Just Jared.
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Siêu mẫu Italy Bianca Balti mặc đầm corset màu hồng nhạt mang phong cách điêu khắc, có gắn cánh thiên thần phía sau, do nhà thiết kế Ilya Migmoon thực hiện riêng cho cô. Ảnh: Just Jared.
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Siêu mẫu Madisin Rian quyến rũ trong chiếc váy đến từ thương hiệu Giorgio Armani. Ảnh: Just Jared.
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Cũng chọn trang phục của Giorgio Armani, Zazie Beetz lại mang phong cách khác, ngọt ngào và nữ tính hơn. Ảnh: Just Jared.
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Trong khi đó, Brittany Snow xuất hiện với hình ảnh Hollywood cổ điển. Ảnh: Just Jared.
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Tài tử Nicholas Galitzine (trái) và Jonathan Bailey. Ảnh: Getty Images.
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Ca sĩ Hayes Warner khác biệt hơn các sao nữ khác khi chọn bộ đồ áo liền quần, với thân trên cắt khoét táo bạo của Giorgio Armani. Ảnh: Just Jared.
Tú Oanh
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