Chiếc váy lạ nhất thảm đỏ khai mạc Liên hoan phim Venice 2026

TPO - Thảm đỏ lễ khai mạc Liên hoan phim Venice lần thứ 83 quy tụ dàn mỹ nhân quốc tế. Trong đó, siêu mẫu Italy Bianca Balti gây chú ý với chiếc váy mang cánh thiên thần.