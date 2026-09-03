TPHCM ngày đầu sau kỳ nghỉ lễ: Giao thông hướng nội đô tăng chóng mặt

TPO - Sáng 3/9, ngày đầu tiên người dân TPHCM trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lượng phương tiện tăng nhanh trên nhiều tuyến đường. Tuy nhiên, giao thông nhìn chung vẫn ổn định, một số khu vực đông đúc vào giờ cao điểm nhưng chưa xảy ra ùn tắc kéo dài.

Sáng 3/9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài, người dân TPHCM trở lại nhịp sinh hoạt, làm việc thường ngày. Từ khoảng 7h30, lượng xe trên nhiều tuyến đường trung tâm và các trục hướng vào khu vực nội đô bắt đầu tăng.

Tại các tuyến Tôn Đức Thắng, Đinh Tiên Hoàng, Điện Biên Phủ, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Ung Văn Khiêm, Võ Thị Sáu..., xe máy và ô tô nối đuôi nhau qua lại. Một số nút giao xuất hiện dòng phương tiện dồn trước đèn đỏ, song sau mỗi chu kỳ đèn, lượng phương tiện nhanh chóng được giải tỏa.

Dòng phương tiện đông đúc trên đường Tôn Đức Thắng sáng 3/9, ngày đầu người dân TPHCM trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Quốc khánh.

Trên đường Võ Thị Sáu, lượng phương tiện khá đông, đặc biệt tại khu vực giao với đường Hai Bà Trưng. Dòng xe có lúc kéo dài khi chờ đèn tín hiệu nhưng vẫn di chuyển ổn định, không hình thành các điểm ùn tắc kéo dài.

Tại khu vực Tôn Đức Thắng - cầu Ba Son, giao thông trong giờ cao điểm sáng khá thông thoáng. Các phương tiện di chuyển liên tục, người dân có thể dễ dàng lưu thông vào khu vực trung tâm.

Không chỉ đường phố, nhiều hàng quán, cửa hàng và dịch vụ cũng đồng loạt mở cửa trở lại, đánh dấu sự trở lại của nhịp sống thường nhật sau những ngày nghỉ lễ.

Tại khu vực đường Tôn Đức Thắng (đoạn qua cầu Ba Son, phường Sài Gòn) vẫn khá thông thoáng trong giờ cao điểm, các phương tiện di chuyển liên tục.

Đường Võ Thị Sáu đông xe vào buổi sáng, dòng phương tiện dồn lại tại nút giao với đường Hai Bà Trưng khi chờ đèn tín hiệu.

Dù lượng xe tăng cao sau kỳ nghỉ lễ, các phương tiện trên đường Võ Thị Sáu vẫn lưu thông ổn định, chưa xảy ra ùn tắc kéo dài.

Khu vực nút giao thông Hàng Xanh tấp nập người, xe vào giờ cao điểm sáng 3/9.

Xe máy, ô tô nối nhau trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (hướng về trung tâm TPHCM) nhưng vẫn duy trì tốc độ di chuyển ổn định.

Khu vực đường Điện Biên Phủ (hướng từ nút giao Hàng Xanh đi nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm) đông kín phương tiện vào giờ cao điểm sáng 3/9.

Lưu lượng phương tiện trên trục đường Điện Biên Phủ (hướng vào trung tâm TPHCM) liên tục gia tăng trong giờ cao điểm sáng.