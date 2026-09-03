Bộ Y tế vào cuộc vụ đưa bệnh nhân nặng về nhà hết 9 triệu đồng cho 16km

TPO - Trước phản ánh của người dân về chi phí thuốc vận mạch và xe cứu thương khi đưa một bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương xác minh, chấn chỉnh nếu phát hiện sai phạm.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết đơn vị này đã có văn bản gửi Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị làm rõ thông tin liên quan đến việc sử dụng thuốc vận mạch, chi phí thuốc và vận chuyển một bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà.

Động thái được đưa ra sau khi một số cơ quan báo chí phản ánh ý kiến của gia đình người bệnh. Vụ việc cũng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội, trong đó có những ý kiến bày tỏ bức xúc về mức chi phí phải trả cho thuốc vận mạch và dịch vụ vận chuyển.

Theo nội dung phản ánh, ông H.T.K. có cha là ông H.B.Đ., đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực 1 - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Do tình trạng bệnh nặng, gia đình có nguyện vọng đưa người bệnh về nhà.

Gia đình sau đó tự liên hệ một xe cấp cứu dịch vụ để vận chuyển bệnh nhân. Trong quá trình chuẩn bị đưa người bệnh về nhà, bác sĩ tư vấn sử dụng thuốc vận mạch nhằm duy trì huyết áp và sự sống cho bệnh nhân. Khoản thuốc này không thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế.

Theo phản ánh của ông K., gia đình được tư vấn sử dụng 7 chai thuốc mỗi ngày, với mức giá 600.000 đồng/chai, tương đương khoảng 4,2 triệu đồng/ngày. Sau khi đồng ý sử dụng, người nhà thanh toán trực tiếp tiền thuốc cho bác sĩ đi cùng trên xe.

Sau đó, gia đình tìm hiểu giá loại thuốc này tại một số nhà thuốc và cho rằng số tiền đã chi trả cao hơn đáng kể so với giá bán trên thị trường tại cùng thời điểm.

Ngoài tiền thuốc, gia đình cho biết đã thanh toán thêm 5,3 triệu đồng cho dịch vụ vận chuyển bệnh nhân cùng một số thiết bị hỗ trợ như ống thở, máy hút đờm…Cũng theo phản ánh, quãng đường từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà bệnh nhân khoảng 16 km.

Sau khi sử dụng dịch vụ và tìm hiểu giá cả, gia đình cho rằng chi phí thuê xe cùng tiền thuốc vận mạch cao hơn đáng kể so với mức giá họ tham khảo trên thị trường tại cùng thời điểm.

Yêu cầu xác minh, chấn chỉnh việc vận chuyển người bệnh

Trước thông tin trên, TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, đề nghị Sở Y tế Thanh Hóa khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc; nếu phát hiện sai phạm phải chấn chỉnh, xử lý theo quy định và báo cáo về Bộ Y tế.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đồng thời yêu cầu Sở Y tế Thanh Hóa rà soát công tác vận chuyển người bệnh tại các bệnh viện công lập, ngoài công lập và các cơ sở cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

Các cơ sở được yêu cầu thực hiện đúng quy định về vận chuyển người bệnh, đồng thời tư vấn, hướng dẫn người nhà lựa chọn những đơn vị vận chuyển đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Sở Y tế Thanh Hóa phải báo cáo kết quả xác minh vụ việc về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 5/9 để hai bên phối hợp xử lý.

Bệnh viện nói "xe cứu thương do gia đình tự thuê"

Liên quan vụ việc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo, giải trình gửi Sở Y tế Thanh Hóa.

Bệnh viện cho biết sau khi xuất hiện thông tin trên mạng xã hội về chi phí thuốc vận mạch và dịch vụ vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ., đơn vị đã chỉ đạo Khoa Hồi sức tích cực I - Chống độc phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp rà soát toàn bộ quy trình liên quan.

Theo báo cáo của bệnh viện, phương tiện đưa bệnh nhân H.B.Đ. về nhà là xe cứu thương dịch vụ do gia đình tự liên hệ từ bên ngoài, không thuộc sự quản lý của bệnh viện. Nhân viên đi cùng chăm sóc bệnh nhân trên xe cũng không phải nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Bệnh viện dẫn quy định hiện hành cho biết, đối với bệnh nhân cấp cứu hoặc bệnh nhân nặng có chỉ định chuyển tuyến đến cơ sở khám, chữa bệnh khác, cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí phương tiện và nhân lực y tế để vận chuyển.

Tuy nhiên, với trường hợp người bệnh có tiên lượng tử vong cao hoặc gia đình có nguyện vọng đưa bệnh nhân về nhà, hiện chưa có quy định bắt buộc bệnh viện phải tổ chức vận chuyển. Khi đó, gia đình có thể chủ động lựa chọn phương tiện phù hợp, như xe cá nhân, taxi hoặc dịch vụ vận chuyển bên ngoài.

Cũng theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, các khoản chi phí phát sinh liên quan đến thuốc và dịch vụ trong quá trình vận chuyển bệnh nhân H.B.Đ. từ bệnh viện về nhà do đơn vị dịch vụ bên ngoài thực hiện, không thuộc phạm vi cung cấp, quản lý hay thu phí của bệnh viện.