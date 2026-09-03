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Pháp luật

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Vụ 4 người trong gia đình thương vong ở Đồng Nai: Hung thủ vào nhầm nhà?

Nguyễn Tiến - Văn Quân

TPO - Nghi phạm gây ra vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong ở Đồng Nai đã bị cảnh sát khống chế. Thông tin ban đầu cho biết, đối tượng mang theo dao với ý đồ đột nhập nhà bạn gái, song vào nhầm nhà. Khi bị phát hiện, đối tượng đã ra tay sát hại các nạn nhân.

Ngày 3/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở ấp Bùi Chu, khiến bốn người trong một gia đình thương vong.

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Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng xảy ra rạng sáng 3-9 tại xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai. Ảnh: Nguyễn Tiến

Vụ án được xác định xảy ra khoảng 1 giờ 30 cùng ngày. Ba nạn nhân tử vong gồm một phụ nữ sinh năm 1990 và hai người con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025. Người chồng bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nguồn tin ban đầu cho biết, trước khi xảy ra vụ án, nghi phạm có quan hệ tình cảm với một cô gái nhưng bị gia đình cô gái ngăn cản. Người này được cho là đã mang theo dao tìm đến nhà cô gái.

Tuy nhiên, do các căn nhà phía trước đều khóa cửa, nghi phạm được cho là đi vòng ra phía sau, tìm cách xâm nhập qua khu vực giếng trời, nhưng vào nhầm nhà của gia đình các nạn nhân.

Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao tấn công liên tiếp, khiến bốn người thương vong.

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Nhiều người dân tập trung theo dõi lực lượng chức năng xử lý hiện trường vụ án mạng.
﻿ Ảnh: Nguyễn Tiến

Lãnh đạo địa phương xác nhận nghi phạm được xác định ở phường Hố Nai. Sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân đã trình báo công an xã. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và vận động đối tượng đầu thú. Sau khoảng 20 phút, đối tượng mở cửa và bị cảnh sát khống chế.

Thông tin về quá trình gây án, nguyên nhân dẫn đến việc nghi phạm vào nhầm nhà cũng như động cơ gây án đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan.

Nguyễn Tiến - Văn Quân
#Đồng Nai #vụ án mạng #nghi phạm #thảm kịch gia đình #đầu thú #hiện trường

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