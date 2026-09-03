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Pháp luật

An ninh siết chặt trước giờ tòa tuyên án 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10

Nguyễn Tiến - Tân Châu - Huế Xuân

TPO - Sáng 3/9, an ninh được siết chặt tại TAND TPHCM trước giờ tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, thu hút sự chú ý của dư luận.

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Sáng 3/9, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10 - vụ án ma túy được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.
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Ghi nhận từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực TAND TPHCM, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Việc kiểm soát người ra vào được siết chặt, chỉ những người có giấy tờ được cấp theo quy định mới được vào bên trong.
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Phiên tòa thu hút sự chú ý khi có 227 bị cáo được đưa ra xét xử.
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Trong số này có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương - những bị cáo được dư luận quan tâm.
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Các bị cáo được tại ngoại cũng có mặt tại phòng xử án, ngồi theo vị trí được bố trí.
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Vụ án được đưa ra xét xử từ ngày 17/8, dự kiến kéo dài đến ngày 12/9. Tuy nhiên, sau 10 ngày xét xử, HĐXX đã hoàn tất phần xét hỏi, tranh luận, bào chữa và cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án.
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Thẩm phán Vũ Thanh Lâm, Chánh Tòa Hình sự TAND TPHCM, chủ tọa phiên tòa.
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Các luật sư có mặt từ sớm, chuẩn bị tham gia phiên tòa tuyên án 227 bị cáo vụ VN10.
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Phiên tòa được tổ chức công khai, kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại hai điểm cầu, gồm trụ sở TAND TPHCM và Trại tạm giam Chí Hòa (T30).
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Theo cáo trạng, vụ án gồm nhiều nhánh, liên quan đến các đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với hàng trăm bị cáo.Trước đó, Viện KSND TPHCM đề nghị mức án từ 24 tháng tù đến tử hình đối với 227 bị cáo, trong đó 9 bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất.
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Đối với Chi Dân, Viện Kiểm sát đề nghị 7-8 năm tù; An Tây bị đề nghị tổng mức án 9-11 năm tù về hai tội danh; Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị đề nghị 6-7 năm tù.
Nguyễn Tiến - Tân Châu - Huế Xuân
#VN10 #ma túy #TAND TPHCM #tuyên án #bị cáo #an ninh

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