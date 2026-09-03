An ninh siết chặt trước giờ tòa tuyên án 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10

TPO - Sáng 3/9, an ninh được siết chặt tại TAND TPHCM trước giờ tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, thu hút sự chú ý của dư luận.
Ghi nhận từ sáng sớm, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực TAND TPHCM, triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Việc kiểm soát người ra vào được siết chặt, chỉ những người có giấy tờ được cấp theo quy định mới được vào bên trong.
Trong số này có ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây và Nguyễn Đỗ Trúc Phương - những bị cáo được dư luận quan tâm.
Các luật sư có mặt từ sớm, chuẩn bị tham gia phiên tòa tuyên án 227 bị cáo vụ VN10.