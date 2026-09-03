An ninh siết chặt trước giờ tòa tuyên án 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10

TPO - Sáng 3/9, an ninh được siết chặt tại TAND TPHCM trước giờ tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án ma túy VN10, thu hút sự chú ý của dư luận.