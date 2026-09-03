Người đàn ông tử vong tại trạm xe buýt ở TPHCM

TPO - Ngày 3/9, Công an phường Tây Thạnh (TPHCM) cho biết đã thông báo tìm thân nhân và người biết thông tin về một người đàn ông được phát hiện tử vong tại điểm dừng xe buýt trên đường Trường Chinh, hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 15 phút ngày 28/8/2026, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong tại điểm dừng xe buýt mang mã QTP 018, khu vực cổng Khu công nghiệp Tân Bình.

Người đàn ông tử vong ngay trạm xe buýt ở TPHCM.

Địa điểm phát hiện nằm bên hông Công ty Dầu thực vật Tân Bình, tại số 889 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, TPHCM.

Qua ghi nhận, người tử vong là nam giới, khoảng 35-45 tuổi, cao khoảng 1,65 m, dáng người gầy. Đặc điểm nhận dạng đáng chú ý là người này có hình xăm trên tay phải và chân phải.

Khi được phát hiện, người đàn ông mặc áo khoác màu vàng có sọc xanh đen và quần dài màu đen. Hình ảnh phục vụ nhận dạng cũng được cơ quan chức năng đăng kèm thông báo.

Công an phường Tây Thạnh đề nghị người dân tại địa phương và các khu vực lân cận, nếu nhận dạng được người có những đặc điểm trên hoặc biết thông tin về thân nhân, gia đình của người tử vong, khẩn trương liên hệ cơ quan công an để phối hợp xác minh.

Thông tin có thể được cung cấp cho Công an phường Tây Thạnh qua số điện thoại 0283 815 3527. Mọi nội dung do người dân cung cấp sẽ được cơ quan công an tiếp nhận, kiểm tra và xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng mong người dân chia sẻ thông báo nhằm sớm xác định danh tính và tìm được thân nhân của người đã mất.