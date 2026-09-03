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Thế giới

Bộ Tư pháp Mỹ dọa cắt hàng tỷ đô la trợ cấp cho các bang không báo cáo người nhập cư bất hợp pháp

Phạm Hiền

TPO - Bộ Tư pháp Mỹ cảnh báo sẽ cắt giảm hàng tỷ đô la ngân sách phúc lợi liên bang với các tiểu bang không nghiêm túc báo cáo những người nhập cư bất hợp pháp cho Bộ An ninh nội địa.

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Trụ sở Bộ Tư pháp Mỹ tại thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Reuter)

Trong ý kiến pháp lý đưa ra ngày 2/9, Văn phòng Cố vấn Pháp lý thuộc Bộ Tư pháp Mỹ yêu cầu tất cả các bang nhận tài trợ từ hai chương trình phúc lợi liên bang phải báo cáo đầy đủ những người đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ cho Bộ An ninh Nội địa.

Đây là thay đổi đáng chú ý so với quy định trước đây, khi nghĩa vụ báo cáo chủ yếu áp dụng với các cơ quan trực tiếp quản lý hai chương trình phúc lợi.

Theo cách diễn giải mới, các cơ quan khác trong bộ máy chính quyền bang, như các trường đại học và cơ quan quản lý phương tiện giao thông, cũng có thể phải cung cấp thông tin nếu phát hiện người nhập cư bất hợp pháp.

Phó Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Joshua Craddock cảnh báo việc không tuân thủ quy định có thể dẫn tới "những hậu quả nghiêm trọng", trong đó có nguy cơ cắt hoàn toàn nguồn trợ cấp từ các chương trình này. Hai chương trình nằm trong diện áp dụng gồm Trợ cấp Tạm thời cho các gia đình khó khăn (TANF) và Trợ cấp An sinh xã hội bổ sung (SSI). Cả 50 bang, thủ đô Washington DC và nhiều vùng lãnh thổ của Mỹ đều nhận nguồn ngân sách này.

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Lực lượng An ninh nội địa Mỹ tại Trung tâm giam giữ người nhập cư bất hợp pháp tại bang New Jersey. (Ảnh: CNBC)

Yêu cầu mới có thể đối mặt với thách thức pháp lý, đặc biệt từ những bang do đảng Dân chủ lãnh đạo. Một số bang trước đó đã khởi kiện, nhằm ngăn Bộ An ninh Nội địa tiếp cận thông tin cá nhân của những người nhận trợ cấp phúc lợi.

Động thái này nằm trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm mở rộng chiến dịch siết chặt thực thi luật nhập cư.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, ông Trump đã thúc đẩy nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát người nhập cư, đồng thời gây sức ép buộc chính quyền các bang và địa phương hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật liên bang.

Ngân sách liên bang hiện dành hơn 16,5 tỷ USD mỗi năm cho chương trình TANF và hơn 60 tỷ USD cho SSI. Theo quy định hiện hành, người nhập cư bất hợp pháp không đủ điều kiện nhận các khoản trợ cấp này.

Phạm Hiền
Theo Reuters
#Nhập cư Mỹ #Siết nhập cư #Phúc lợi #Mỹ

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