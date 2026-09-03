Đại án VN10: Mắt xích quan trọng Hoàng Sỹ Thắng lĩnh án chung thân

TPO - HĐXX TAND TPHCM nhận định Hoàng Sỹ Thắng là mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia, trực tiếp nhận, phân loại và chỉ đạo giao các kiện hàng từ Pháp về Việt Nam.

Ngày 3/9, TAND TPHCM tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10, vụ án được mở rộng điều tra từ việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam.

HĐXX đang tuyên án. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Theo HĐXX, vụ án bắt nguồn từ ngày 16/3/2023, khi lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay VN10 từ Pháp về TPHCM có ma túy được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.

Từ vụ việc này, cơ quan điều tra mở rộng truy xét, làm rõ nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ án được tách, nhập thành 20 vụ án với tổng cộng 227 bị cáo bị đưa ra xét xử về nhiều tội danh.

Về tố tụng, HĐXX cho rằng, sai sót trong một số biên bản điều tra không ảnh hưởng tới bản chất vụ án; việc vắng mặt 1 số người liên quan trong vụ án nhưng những người này đã có bút lục, lời khai, vì vậy không ảnh hưởng tới công tác xét xử.

Theo HĐXX, trong vụ án này có 4 bị cáo bỏ trốn và đang bị truy nã gồm: Hà Danh Nậm (52 tuổi, ngụ xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thế Trân (31 tuổi, ngụ phường Gò Vấp, TPHCM); Nguyễn Xuân Hiếu (29 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) và Trương Thiên Ân (25 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TPHCM).

TAND TPHCM đã kêu gọi 4 bị cáo nêu trên ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng để đảm bảo quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16, Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tuy nhiên, cả 4 bị cáo không ra trình diện và HĐXX đã xét xử vắng mặt.

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo tham gia với nhiều vai trò khác nhau, có sự câu kết, phân công và hỗ trợ lẫn nhau. Ma túy được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam rồi đưa đến nhiều đầu mối tiêu thụ.

HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy, đồng thời tiếp tay cho hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy với số lượng lớn.

Mắt xích quan trọng trong đường dây

Theo HĐXX, Hoàng Sỹ Thắng (SN1987, quê Nghệ An) là người nhận các kiện hàng từ nước ngoài chuyển về.

Hoàng Sỹ Thắng tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

HĐXX xác định cả 7 chuyến hàng vận chuyển về Việt Nam đều tập trung một đầu mối nhận hàng tại Đồng Nai là Hoàng Sỹ Thắng. Sau khi nhận hàng, Thắng tách riêng từng kiện và chỉ đạo bị cáo Bùi Văn Ánh đưa đến các đầu mối tiêu thụ theo sự phân công của Nậm.

Hành vi này giúp đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó tiếp tục phân phối đến nhiều đầu mối tiêu thụ. Hoàng Sỹ Thắng nhận thức được tính chất bất hợp pháp của hàng hóa nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo.

HĐXX cho rằng bị cáo Hoàng Sỹ Thắng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tiếp nhận, phân loại và đưa ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó phân phối đến các đầu mối theo sự chỉ đạo của Hà Danh Nậm (đang trốn truy nã, Tòa xét xử vắng mặt).

Hành vi của bị cáo Hoàng Sỹ Thắng theo HĐXX là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

HĐXX xác định Hoàng Sỹ Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển hơn 17,6 kg ma túy, gồm hơn 2,9 kg Ketamine và hơn 14,7 kg MDMA.

Sau khi xem xét toàn diện các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Hoàng Sỹ Thắng mức án chung thân về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Ngoài Hoàng Sỹ Thắng, HĐXX cũng tuyên án phạt đối với 226 bị cáo còn lại.

Đại án ma túy VN10 khởi nguồn ngày 16/3/2023, khi Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện trong vali hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines gồm Trần Thị Thu Ngân, Đặng Phương Vân, Võ Tú Quỳnh và Nguyễn Thanh Thủy nhiều kiện kem đánh răng có biểu hiện bất thường. Kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 327 tuýp kem đánh răng, trong đó 157 tuýp chứa hơn 2,9kg ketamine và hơn 8,3kg MDMA.