Lời kể của nhân chứng về vụ án mạng khiến 4 người thương vong ở Đồng Nai

TPO - Vụ án mạng xảy ra sáng 3/9 tại xã Bình Minh, TP. Đồng Nai khiến 4 người trong một gia đình thương vong, nhiều người dân xung quanh khu vực bàng hoàng, phẫn nộ trước hành vi tàn độc của hung thủ.

Đến 11h trưa 3/9, cơ quan chức năng TP.Đồng Nai vẫn phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 3 người chết, 1 người bị thương tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh.

Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1h30 phút ngày 3/9, Công an xã Bình Minh nhận được tin báo của quần chúng có đối tượng đột nhập vào hộ nhà ông N.V.Q, địa chỉ 53/15A đường Tân Thành 1, ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Bình Minh đã nhanh chóng cử lực lượng xuống nơi xảy ra sự việc. Khi đến nơi, công an xác định cổng và cửa chính của nhà ông Q. bị khoá phía bên trong.

Hiện trường vụ án lúc 11h30 phút ngày 3/9

Tại đoạn đường phía trước nhà ông Q. khoảng 15m, người dân phát hiện ông Q. nằm bất tỉnh trên người có nhiều vết thương. Người dân sống tại khu vực này cho biết, có một đối tượng nam sử dụng dao truy đuổi chém nạn nhân, sau đó chạy vào nhà ông Q. khoá cửa, cố thủ.

Người dân xung quanh khu vực hoang mang trước vụ thảm sát xảy ra tại xã Bình Minh ngày 3/9

Lực lượng công an tổ chức đưa ông Q. đi cấp cứu, đồng thời kêu gọi, vận động đối tượng đang cố thủ trong nhà ông Q. ra đầu thú. Khoảng 20 phút sau, đối tượng tự mở cửa nhà và cửa cổng đi ra ngoài thì bị lực lượng Công an khống chế.



Kiểm tra bên trong nhà ông Q., lực lượng chức năng phát hiện vợ ông Q. là bà H.T.M, sinh năm 1990 đã tử vong và 2 người con của ông Q. là N.N.H, sinh năm 2025; N.T. H., sinh năm 2015, bất tỉnh trên người có nhiều vết thương.

Công an xã đã nhanh chóng đưa hai người con ông Q. cùng đối tượng trên đến Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, TP Đồng Nai cấp cứu. Tuy nhiên, 2 con của ông Q. đã tử vong.

Qua làm việc ban đầu, đối tượng gây án khai tên Nguyễn Đức Anh, sinh năm 2005, ngụ phường Hố Nai.

Vụ việc thu hút người dân xung quanh khu vực đến theo dõi và bày tỏ thương xót cho gia đình nạn nhân xấu số trước hành động tàn bạo, mất nhân tính của hung thủ và mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đối với đối tượng trên.