Khởi công dự án chung cư 39 tầng ở Cần Thơ

TPO - Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp tọa lạc tại đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Cái Răng, TP Cần Thơ với 2 tầng hầm và 39 tầng nổi, tổng mức đầu tư 1.552 tỷ đồng. Dự án được UBND TP Cần Thơ chọn khởi công chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 2/9, dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center chính thức khởi công. Dự án được xây dựng trên diện tích khu đất rộng 5.260 m²; tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 39 tầng nổi, cao khoảng 150 mét, tổng mức đầu tư 1.552 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án.

Dự án phát triển theo mô hình tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ cao cấp, với 5 tầng thương mại và 648 căn hộ cùng các tiện ích đi kèm. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ mong muốn dự án sẽ góp phần tạo ra một không gian sống tốt hơn; một điểm thương mại - dịch vụ có sức hút; một công trình kiến trúc có chất lượng.

“Quan điểm của thành phố rất rõ, chính quyền phải đồng hành với doanh nghiệp. Nhưng sự đồng hành ấy cuối cùng phải đi đến sản phẩm tốt để người dân được thụ hưởng”, ông Lý nói.