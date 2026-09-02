Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi công dự án chung cư 39 tầng ở Cần Thơ

Cảnh Kỳ

TPO - Dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp tọa lạc tại đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Cái Răng, TP Cần Thơ với 2 tầng hầm và 39 tầng nổi, tổng mức đầu tư 1.552 tỷ đồng. Dự án được UBND TP Cần Thơ chọn khởi công chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sáng 2/9, dự án Tổ hợp Trung tâm thương mại - Căn hộ chung cư cao cấp Thiên Quân Center chính thức khởi công. Dự án được xây dựng trên diện tích khu đất rộng 5.260 m²; tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 39 tầng nổi, cao khoảng 150 mét, tổng mức đầu tư 1.552 tỷ đồng.

tq.jpg
Phối cảnh dự án.

Dự án phát triển theo mô hình tổ hợp thương mại - dịch vụ - căn hộ cao cấp, với 5 tầng thương mại và 648 căn hộ cùng các tiện ích đi kèm. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2029.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ mong muốn dự án sẽ góp phần tạo ra một không gian sống tốt hơn; một điểm thương mại - dịch vụ có sức hút; một công trình kiến trúc có chất lượng.

“Quan điểm của thành phố rất rõ, chính quyền phải đồng hành với doanh nghiệp. Nhưng sự đồng hành ấy cuối cùng phải đi đến sản phẩm tốt để người dân được thụ hưởng”, ông Lý nói.

Cảnh Kỳ
#Cần Thơ #chung cư #Thiên Quân Center #dự án #tổ hợp #căn hộ cao cấp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe