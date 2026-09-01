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Ngôi nhà thiết kế ‘mở chạm’ với thiên nhiên

Thúy Hiền

TPO - Ngôi nhà được thiết kế theo định hướng kiến trúc mở, lấy ánh sáng, gió tự nhiên và sự kết nối với thiên nhiên làm nền tảng tổ chức không gian.

Giải pháp nổi bật của công trình là khoảng thông tầng kết hợp với hệ vỏ gạch rỗng ở hai mặt trước và sau. Khoảng thông tầng giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu bên trong ngôi nhà. Hệ gạch rỗng đóng vai trò như lớp vỏ bao che, tăng khả năng đón gió, thông gió tự nhiên nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cho không gian bên trong. Sự kết hợp của hai giải pháp này tạo nên một môi trường sống luôn thông thoáng, mát mẻ và có khả năng tự điều hòa vi khí hậu.

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Bố cục mặt bằng của ngôi nhà được tổ chức theo hướng mở và tập trung. Khu vực bếp được đặt tại vị trí trung tâm, kết nối các không gian sinh hoạt chung. Cách bố trí này giúp tối ưu quá trình di chuyển, tăng sự tương tác giữa các thành viên trong gia đình và tạo nên một không gian sinh hoạt liền mạch.

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Ranh giới giữa không gian bên trong và thiên nhiên bên ngoài được mở rộng thông qua ánh sáng, gió và tầm nhìn, mang lại trải nghiệm sống gần gũi với môi trường tự nhiên mà vẫn đảm bảo tiện nghi.

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Về vật liệu, ngôi nhà ưu tiên những chất liệu mộc như gỗ, đá và gạch gốm. Sự kết hợp giữa vật liệu tự nhiên cùng bảng màu trung tính mang đến cảm giác ấm áp, bền vững.

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Với sự kết hợp giữa thiết kế mở, giải pháp thông gió và chiếu sáng tự nhiên cùng cách tổ chức công năng hợp lý, ngôi nhà không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn kiến tạo một không gian sống cân bằng, nơi con người, kiến trúc và thiên nhiên được kết nối hài hòa.

Thúy Hiền
AN NAM Design and Build
#Ngôi nhà #Hội An #kiến trúc mở #thiết kế tự nhiên #gạch rỗng #vật liệu tự nhiên #kết nối thiên nhiên

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