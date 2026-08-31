Nhà cuối hẻm gây ấn tượng với cầu thang xoắn

TPO - Nằm ở cuối một con hẻm cụt tại TPHCM, ngôi nhà nhỏ được tổ chức theo trục đứng với mỗi tầng đảm nhận một chức năng khác nhau. Giữa không gian chủ yếu mang gam màu sáng, chiếc cầu thang xoắn với những đường cong mềm mại trở thành điểm nhấn đáng chú ý.

Vị trí cuối hẻm mang đến cho ngôi nhà sự yên tĩnh giữa khu dân cư đông đúc. Với diện tích hạn chế, thay vì cố gắng đưa nhiều chức năng lên cùng một mặt bằng, các không gian sinh hoạt được phân chia theo từng tầng để thuận tiện cho nhu cầu sử dụng của gia đình.

Bên trong, cách xử lý không gian hướng đến sự đơn giản. Phòng khách sử dụng chủ yếu các gam màu sáng nhằm giảm cảm giác chật hẹp và giúp căn phòng có cảm giác rộng rãi hơn. Đá mài và gỗ là hai vật liệu chính, một bên tạo bề mặt giản dị, một bên bổ sung sắc độ ấm cho không gian.

Nổi bật giữa những đường nét khá tiết chế là chiếc cầu thang xoắn. Thay vì một hệ thang với những đường thẳng và góc cạnh quen thuộc, hình dáng uốn cong của cầu thang tạo nên sự thay đổi về hình khối khi nhìn từ nhiều vị trí khác nhau. Đây cũng là chi tiết tạo điểm nhấn cho không gian vốn được giữ tương đối tối giản.

Ánh sáng, màu sắc và vật liệu được kết hợp theo hướng nhẹ nhàng. Sắc trắng chiếm phần lớn không gian, xen kẽ với màu gỗ và bề mặt đá mài, giúp tổng thể giữ được vẻ mộc mạc và ấm áp.

Không sở hữu diện tích lớn, ngôi nhà lựa chọn cách giải quyết nhu cầu sống bằng việc phân chia chức năng theo chiều cao và tiết chế nội thất. Chiếc cầu thang xoắn trở thành nét chấm phá giữa không gian giản dị, trong khi vị trí cuối con hẻm tạo nên một khoảng sống yên tĩnh cho gia đình giữa Gò Vấp.