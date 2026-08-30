Khu đô thị Nam hồ Núi Cốc không bố trí tái định cư tại chỗ, chủ đầu tư được nộp tiền thay thế

TPO - Tỉnh Thái Nguyên đang mời gọi đầu tư Khu đô thị nam hồ Núi Cốc có diện tích 42,8ha với tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng. Trong dự án này, tỉnh Thái Nguyên sẽ không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại chỗ, nhà đầu tư sẽ thực hiện nghĩa vụ bằng cách nộp khoản tiền tương đương.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định phê duyệt thông tin dự án và theo dõi tiến độ lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Hồ Núi Cốc (phân khu 3).

Theo đó, dự án được triển khai tại xã Đại Phúc (tỉnh Thái Nguyên) với tổng diện tích 42,8ha.

Về quy mô, dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy hoạch được duyệt, bao gồm san nền, giao thông, cấp điện, cây xanh...

Đáng chú ý, cơ cấu không gian của khu đô thị được tổ chức theo hướng kết hợp nhà ở với các công trình thương mại, dịch vụ và du lịch.

Phối cảnh 3D khu đô thị Nam hồ Núi Cốc

Cụ thể, gần 12,5ha được dành để xây dựng các căn biệt thự, khoảng 1,7ha để xây công trình thương mại dịch vụ; hơn 2,3ha để xây dựng các công trình dịch vụ; 2,5ha để xây dựng công trình du lịch.

Một điểm khác trong phương án phát triển là dự án không bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại chỗ. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ nộp khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để thực hiện nhà ở xã hội.

Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 2.981 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án gần 2.698 tỷ đồng, còn lại là chi phí giải phóng mặt bằng.

Được biết, hoạt động lựa chọn nhà đầu tư dự kiến bắt đầu từ quý 3/2026 do UBND xã Đại Phúc tiến hành theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế.

Nhà đầu tư được lựa chọn sẽ phải triển khai dự án trong thời hạn 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, dự án được đầu tư đầy đủ, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Đồng thời, tạo điều kiện hình thành, phát triển mở rộng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương.