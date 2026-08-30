Chọn đúng tọa độ, đón nhịp phát triển mới của khu Đông Hà Nội

TP - Hạ tầng liên vùng tăng tốc cùng sự hoàn thiện của các đại đô thị đang mở rộng không gian phát triển về phía Đông Hà Nội. Khi kết nối, tiện ích và cộng đồng cư dân ngày càng rõ nét, những dự án nằm trong hệ sinh thái đô thị đã vận hành như Prime Garden - The Parkland có thêm cơ sở để gia tăng sức hút với cả nhu cầu an cư và nắm giữ dài hạn.

Hạ tầng định hình lại bản đồ an cư phía Ðông

The Parkland phát triển một không gian sống riêng với phần lớn diện tích dành cho cảnh quan, cây xanh và mặt nước

Những năm gần đây, thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội phát triển mạnh, được thúc đẩy bởi sự đầu tư đồng bộ vào hạ tầng giao thông và sự xuất hiện của các đại đô thị quy mô lớn. Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy 2 cùng Vành đai 3,5, Vành đai 4 và các cây cầu mới qua sông Hồng đang từng bước gia tăng khả năng kết nối giữa khu Đông với trung tâm Thủ đô và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Khoảng cách từng là rào cản của khu vực vì thế ngày càng được thu hẹp. Sự hoàn thiện của mạng lưới giao thông cũng tạo thêm dư địa gia tăng giá trị cho bất động sản khu Đông. Với những dự án đang triển khai, khoảng thời gian từ khi ký hợp đồng đến lúc nhận nhà cũng là giai đoạn hạ tầng và diện mạo đô thị tiếp tục thành hình, qua đó tạo thêm nền tảng cho giá trị tài sản trong dài hạn.

The Parkland giữ lợi thế vị trí bằng một không gian sống nằm tại khu vực kết nối năng động của Ocean City

Nhìn từ góc độ nhu cầu nhà ở, hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang tạo lực hút mới cho khu Đông, kéo theo sự dịch chuyển của dòng cư dân. Thay vì tập trung vào khu vực nội đô, một bộ phận cư dân trẻ sẵn sàng dịch chuyển ra các đô thị mới để đổi lấy không gian rộng hơn, hệ tiện ích đồng bộ và chất lượng sống tốt hơn. Khu Đông từ một thị trường được nhìn nhận qua tiềm năng đang dần trở thành lựa chọn an cư thực tế.

Điểm khác biệt của chu kỳ phát triển hiện tại còn nằm ở việc hạ tầng đô thị và tiện ích đã hình thành tương đối rõ nét. Tại Ocean City, hệ thống trường học, trung tâm thương mại, công viên, không gian vui chơi - giải trí và các dịch vụ thiết yếu đã đi vào vận hành. Với người mua nhà, điều này giúp giảm đáng kể khoảng thời gian chờ đợi để một khu đô thị hoàn thiện sau khi nhận bàn giao.

Khi hạ tầng giao thông, tiện ích và cộng đồng cư dân cùng phát triển, tiêu chí lựa chọn bất động sản cũng thay đổi. Vị trí không còn được đo đơn thuần bằng khoảng cách tới trung tâm, mà bằng khả năng kết nối với công việc, dịch vụ và các nhu cầu sống thường nhật.

The Parkland trong nhịp phát triển của Ocean City

Thuộc tổ hợp cao tầng Imperia Ocean City, The Parkland được MIK Group phát triển trong bối cảnh khu Đông Hà Nội đang bước vào giai đoạn hoàn thiện đồng bộ cả về hạ tầng giao thông lẫn hệ sinh thái đô thị.

Lợi thế của The Parkland đến từ vị trí trung tâm của Ocean Park 2. Từ đây, cư dân có thể nhanh chóng tiếp cận cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 3.5, Vành đai 4; khoảng 15 phút tới Ocean Park 1, VinUni và khoảng 30 phút tới khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Khả năng kết nối này được kỳ vọng tiếp tục mở rộng khi loạt hạ tầng trọng điểm phía Đông như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, cầu Mễ Sở, hầm chui Cổ Linh và Vành đai 4 lần lượt hoàn thiện. Xa hơn, trục kết nối tới sân bay Gia Bình sẽ mở thêm hướng giao thương liên vùng, gia tăng khả năng tiếp cận từ khu Đông tới các đầu mối kinh tế mới.

Đồng thời, lợi thế vị trí của The Parkland không chỉ nằm ở kết nối ngoại khu. Nằm trong Ocean City, phân khu tiếp cận trực tiếp hệ sinh thái tiện ích đã vận hành của đại đô thị, từ trường học, trung tâm thương mại, y tế đến các tổ hợp vui chơi - giải trí. Đây là yếu tố giúp vị trí dự án vừa hưởng lợi từ mạng lưới hạ tầng đang mở rộng, vừa có ngay nền tảng sống và dịch vụ hiện hữu.

Cấu trúc sản phẩm cũng được phát triển theo hướng đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng, từ Studio, 1 phòng ngủ+, 2 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ, với diện tích khoảng 31m2 đến hơn 80m2. Biên độ diện tích rộng giúp The Parkland tiếp cận nhiều nhóm khách hàng, từ người trẻ mua căn nhà đầu tiên, gia đình có nhu cầu ở thực đến nhóm tìm kiếm sản phẩm cho thuê.

Không gian sống được hoàn thiện bởi hệ tiện ích nội khu với công viên trung tâm, hồ cảnh quan rộng 3,6 ha cùng hơn 20 tiện ích dành cho thể thao, thư giãn và vui chơi trẻ em. Các trục thương mại tại khối đế tiếp tục đưa dịch vụ đến gần nơi ở, góp phần tạo nhịp sống sôi động ngay trong nội khu.

Bên cạnh những giá trị đã hiện hữu của hệ sinh thái, The Parkland còn đưa ra các phương án tài chính linh hoạt, giúp người mua chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu nhà. Chính sách 5 năm không lo gốc và lãi, tổng ưu đãi lên tới 20% cùng phương án nhận nhà trước, thanh toán sau 2 năm giúp giãn áp lực dòng tiền trong giai đoạn đầu. Qua đó, các gia đình có thể sớm ổn định nơi ở, đồng thời dành nguồn lực cho chất lượng sống và những kế hoạch dài hạn.

Ở góc nhìn dài hạn, The Parkland vì thế không chỉ là lựa chọn một căn hộ cho hiện tại, mà còn là lựa chọn vị thế trong một trung tâm mới đang từng bước thành hình ở phía Đông Hà Nội. Khi hạ tầng, tiện ích và cộng đồng cư dân tiếp tục hoàn thiện, những giá trị của vị trí hôm nay cũng có thêm dư địa được bồi đắp theo nhịp phát triển của khu vực.