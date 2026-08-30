3 trụ cột trong chiến lược bất động sản giá trị thực của Nam Long

TP - Đi cùng những chuyển động lớn của nền kinh tế, qua 3 thập kỷ Nam Long từng bước mở rộng từ các dự án theo làn sóng FDI, quá trình đô thị hóa và xu hướng giãn dân.

Trong quá trình phát triển đồng hành với thay đổi kinh tế - xã hội, Nam Long vẫn lấy “giá trị thực” làm định hướng xuyên suốt. Theo ông Nguyễn Xuân Quang, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long, định hướng này được thể hiện qua triết lý “bán cái thị trường cần, thể hiện đúng giá trị thật và giữ đúng lời hứa”.

Kiến tạo đô thị từ nhu cầu thực

Mizuki Park rộng 26 ha là nơi sinh sống của hơn 4.000 gia đình

Khi Việt Nam mở cửa nền kinh tế và đón dòng vốn FDI, Nam Long phát triển các dự án đầu tiên gần khu công nghiệp TP.HCM, phục vụ nhu cầu lưu trú của chuyên gia nước ngoài. Giai đoạn 2005-2012, trước nhu cầu sở hữu nhà tại đô thị, doanh nghiệp lần lượt giới thiệu dòng căn hộ vừa túi tiền EHome và nhà ở xã hội EHomeS.

Hơn 33.000 gia đình đã chọn sinh sống tại các dự án do Nam Long phát triển

Khi đô thị hóa và xu hướng giãn dân gia tăng, Nam Long mở rộng sang các khu đô thị tích hợp tại vùng vệ tinh, đồng thời bổ sung biệt thự, khu biệt lập và đô thị đảo để đáp ứng nhu cầu của tầng lớp trung lưu, thượng lưu.

Định hướng này được thể hiện tại các dự án đã đón cư dân về sống. Khu đô thị Waterpoint rộng 355 ha tại cửa ngõ phía tây TP.HCM đã bàn giao hơn 1.400 sản phẩm, trong khi Mizuki Park rộng 26 ha là nơi sinh sống của hơn 4.000 gia đình, với tỷ lệ lấp đầy trên 80%.

Izumi City rộng hơn 170 ha mang phong cách hiện đại, năng động tại Đồng Nai

Ở phía đông TP.HCM, Izumi City rộng hơn 170 ha tại Đồng Nai từng bước hoàn thiện và bàn giao sản phẩm. Tại Cần Thơ, Nam Long II Central Lake được phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, phục vụ nhu cầu an cư của người dân Tây Đô, tạo nên sức sống đô thị đầy sôi động.

Đến nay, các dự án do Nam Long phát triển đã đón hơn 33.000 gia đình về sinh sống. Cộng đồng cư dân cùng đời sống thường nhật tại các khu đô thị là minh chứng cụ thể cho giá trị dài hạn được hình thành từ nhu cầu thực.

Trụ cột kiến tạo bất động sản giá trị thực

Theo lãnh đạo Nam Long, để dự án duy trì giá trị lâu dài, chủ đầu tư cần giải ba bài toán gồm giá thực, cộng đồng thực và cam kết thực.

Nam Long theo đuổi mô hình đô thị tích hợp, kiến tạo sức sống đô thị

Với giá thực, Nam Long theo đuổi mô hình đô thị tích hợp cùng tư duy chia sẻ không gian, chia sẻ tiện ích, để bất kỳ cư dân nào cũng được trải nghiệm không gian đáng sống với mức chi phí vừa phải. Ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long - cũng chỉ ra rằng, muốn sản phẩm có mức giá thực thì phải bắt đầu quy hoạch đúng, rồi mới tới tính toán đúng chi phí, phù hợp với từng khách hàng mục tiêu cùng ngưỡng chi trả của họ.

Cách Nam Long giải bài toán khả năng chi trả có thể thấy ở Solaria Rise (khu đô thị Waterpoint, Tây Ninh) với giá căn hộ từ 1,45 tỷ đồng. Tại TP.HCM, Trellia Cove giới thiệu hơn 800 căn hộ, giá từ 70 triệu đồng/m2. Mức giá này được đặt trong bối cảnh giá căn hộ trung bình tại thành phố đầu năm 2026 đã vượt 100 triệu đồng/m2, riêng khu vực lõi đạt khoảng 190 triệu đồng/m2 (theo Cushman & Wakefield).

Khả năng tiếp cận về giá tạo điều kiện sở hữu nhà, còn sức sống dự án được hình thành sau bàn giao. Vì vậy, các khu đô thị Nam Long tích hợp hệ thống giáo dục, y tế, thương mại, giải trí và không gian cộng đồng, kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao thường niên để gắn kết cư dân.

Trong khi đó, ở trụ cột cuối cùng là cam kết thực được thể hiện qua năng lực triển khai, bàn giao và vận hành đô thị, gắn với nguyên tắc “những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được”.

Cam kết này trước hết nằm ở sự nhất quán giữa những gì được giới thiệu tại nhà mẫu và sản phẩm bàn giao. Tiến độ, pháp lý, chất lượng công trình cùng khả năng vận hành lâu dài tiếp tục là cơ sở củng cố niềm tin của người mua.

Năng lực thực thi của Nam Long được tăng cường qua các hợp tác đồng kiến tạo với các đối tác thực như Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad, Tokyu Corporation cùng các đối tác quốc tế. Trong đó, đối tác Nhật Bản đóng góp kinh nghiệm quy hoạch, phát triển và vận hành đô thị, hướng các dự án đến chất lượng, tính bền vững và hiệu quả dài hạn.

Trong bối cảnh mới, năng lực và uy tín chủ đầu tư, sự hình thành các khu đô thị giàu sức sống và vận hành ổn định sẽ phát huy giá trị.