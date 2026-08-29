Vinhomes Sài Gòn Park đưa thiên nhiên trở thành hạ tầng vận hành đại đô thị

Thay vì dồn cây xanh vào một vài công viên trung tâm như cách quy hoạch truyền thống, Vinhomes Sài Gòn Park đưa gần 200 ha cây xanh - mặt nước len lỏi vào từng khu ở. Đó là cách đại đô thị phía Tây Bắc TP.HCM biến thiên nhiên thành một hạ tầng thiết yếu trong nhịp sống mỗi ngày của cư dân.

Thiên nhiên trở thành một lớp hạ tầng của cả đại đô thị

Tại Vinhomes Sài Gòn Park, cấu trúc sinh thái được đặt ở vị trí trọng tâm ngay từ những nét vẽ quy hoạch đầu tiên. Trên tổng quy mô khoảng 1.080 ha, dự án dành gần 200 ha cho cây xanh và mặt nước, kiến tạo một tỷ lệ sinh thái vượt trội giữa lòng đô thị. Giá trị của mạng lưới này không chỉ nằm ở quy mô diện tích, mà được định hình bởi cách không gian tự nhiên kết nối liền mạch với các khu ở, đường dạo bộ và hạ tầng tiện ích cộng đồng.

Trục xương sống liên kết toàn bộ cấu trúc này là hệ thống kênh sinh thái. Dòng nước uốn lượn bao quanh các đảo nổi và đan cài mật thiết với chuỗi công viên ven bờ, xóa bỏ cảm giác rời rạc của các mảng xanh đơn lẻ. Khi được tích hợp hài hòa cùng hệ thống đường dạo và không gian công cộng, mặt nước tự nhiên trở thành môi trường lý tưởng, mở rộng các hoạt động chạy bộ, chèo thuyền, thư giãn và giao lưu ngoài trời cho cộng đồng.

Hệ thống kênh sinh thái được quy hoạch đan xen với công viên và các khu ở tại Vinhomes Sài Gòn Park. Ảnh: Vinhomes

Trong mạng lưới đó, Kyomi Park rộng 10 ha mở ra một không gian Nhật Bản bên kênh sinh thái. Hồ cá Koi, thác nước, cầu gỗ, chòi thưởng trà, vườn BBQ ven hồ và quảng trường cỏ cắm trại tạo nên nhiều nhịp trải nghiệm khác nhau. Hệ thống đèn lồng, chuông gió cùng khu vận động liên hoàn tiếp tục kết nối nét tĩnh tại của cảnh quan với nhu cầu sinh hoạt năng động của các gia đình.

Bộ đôi Công viên Thiên văn Galaxy Park rộng 4,95 ha bổ sung một sắc thái khác. Công viên Gia đình với quảng trường, đường dạo, sân chơi trẻ em, khu BBQ, vườn cờ và các trò chơi mang cảm hứng vũ trụ; Công viên Sức khỏe tích hợp phòng gym, cụm sân thể thao và những tiện ích rèn luyện thể chất. Điểm nhấn là bể bơi vô cực hướng ra mặt nước sinh thái, mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay trong khu ở.

Kyomi Park 10 ha và bộ đôi Galaxy Park 4,95 ha tạo nên những điểm nhấn cảnh quan mang bản sắc riêng trong mạng lưới xanh của toàn đại đô thị. Ảnh: Vinhomes

Hơn 70 công viên đưa khoảng xanh chạm tới ngưỡng cửa, đáp ứng nhu cầu đa thế hệ

Một đại công viên có thể trở thành điểm đến cuối tuần, nhưng chất lượng sống hằng ngày còn phụ thuộc vào khoảng cách từ nhà đến không gian xanh. Vì vậy, hơn 70 công viên cảnh quan tại Vinhomes Sài Gòn Park được phân bố rộng khắp, bao gồm những công viên điểm nhấn và nhiều công viên chủ đề quy mô nhỏ hơn xen kẽ trong từng khu ở.

Cấu trúc này giúp thiên nhiên không chỉ dành cho những bất động sản nằm cạnh một công viên trung tâm. Cư dân ở nhiều vị trí khác nhau có thể tiếp cận đường dạo, sân chơi, khoảng cỏ hay khu vận động gần nơi ở. Với trẻ nhỏ, đó là thêm không gian khám phá ngoài trời; với người lớn tuổi, là nơi đi bộ và gặp gỡ; với các gia đình, là điểm kết nối vào cuối ngày mà không đòi hỏi một hành trình dài.

Quy hoạch giao thông tĩnh cũng góp phần bảo toàn không gian mặt đất. Hệ thống 11 nhà để xe cao 9 tầng với thiết kế sinh thái được định hướng như giải pháp đỗ xe tập trung, qua đó dành thêm diện tích cho cây xanh và người đi bộ. Đây là mối liên hệ trực tiếp giữa hạ tầng và cảnh quan: khi phương tiện được tổ chức trong các khối riêng, mặt đất có điều kiện ưu tiên hơn cho hoạt động cộng đồng.

Hơn 70 công viên và giải pháp đỗ xe tập trung hướng tới dành thêm không gian mặt đất cho cây xanh, đường dạo và sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: Vinhomes

Với cư dân, mạng lưới xanh phủ kín đại đô thị giúp đưa hoạt động ngoài trời vào lịch sinh hoạt một cách tự nhiên: bố mẹ chạy bộ bên kênh vào buổi sáng, con trẻ xuống sân chơi sau giờ học, ông bà gặp hàng xóm trong công viên hay cả nhà dành cuối tuần thư giãn trước mặt nước mênh mông.

Đẳng cấp của một đại đô thị đáng sống không dừng lại ở những công trình biểu tượng hoành tráng, mà nằm ở việc cư dân có thể chạm vào thiên nhiên trong từng khoảnh khắc bình dị của nhịp sống mỗi ngày. Với gần 200 ha cây xanh - mặt nước, hệ thống kênh sinh thái cùng hơn 70 công viên đa tầng, Vinhomes Sài Gòn Park đang định nghĩa lại chuẩn mực sống xanh thực chất, nơi thiên nhiên là nền tảng hạ tầng nuôi dưỡng trọn vẹn thể chất và tinh thần cho nhiều thế hệ.