Từ nguồn lực tài chính đến tiến độ thực tế tại The Maris Vũng Tàu

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng chú trọng năng lực thực thi của chủ đầu tư, việc dòng vốn được chuyển hóa thành tiến độ, sản phẩm hoàn thiện và tài sản hiện hữu đang trở thành một trong những thước đo quan trọng.

The Maris Vũng Tàu đang hoàn thiện từng ngày với các sản phẩm nghỉ dưỡng, hệ cảnh quan và tiện ích được đầu tư đồng bộ. Ảnh: TDG Group

Cuối năm 2019, vốn điều lệ của TDG Group ở mức 860 tỷ đồng. Đến tháng 11/2025, con số này tăng lên 1.478,5 tỷ đồng và tiếp tục đạt 1.848,4 tỷ đồng theo cập nhật đăng ký doanh nghiệp tháng 3/2026. Vốn chủ sở hữu cuối năm 2025 cũng đạt gần 1.454 tỷ đồng, tăng mạnh so với kỳ trước. Phần tăng chủ yếu đến từ nguồn vốn được chủ sở hữu tiếp tục bổ sung cho doanh nghiệp.

Theo các thông tin đã công bố, The Maris Vũng Tàu là dự án trọng điểm đang hấp thụ phần lớn nguồn lực phát triển của TDG Group. Đến cuối năm 2025, chi phí đầu tư lũy kế tại dự án đã đạt khoảng 4.250 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, hàng trăm tỷ đồng tiếp tục được giải ngân cho các hạng mục xây dựng, hạ tầng và tiện ích. Trong hai tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục bổ sung gần 370 tỷ đồng vốn tự có vào dự án.

Ngày 17/7/2026, tháp căn hộ Alaric bắt đầu bàn giao đến khách hàng, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn xây dựng sang vận hành thực tế. Điểm đáng chú ý là thời điểm bàn giao diễn ra khi nhiều hạng mục cảnh quan và tiện ích chung tại The Maris Vũng Tàu đã được đưa vào sử dụng. Nhờ đó, cư dân Alaric có thể đồng thời tận hưởng các không gian nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi và trải nghiệm ngay khi nhận nhà, thay vì phải chờ hệ tiện ích hình thành sau đó.

Trong khi Alaric bước vào giai đoạn vận hành, tháp Polaris đang chuẩn bị cho kế hoạch bàn giao vào năm 2027, còn Atlantic cùng các hạng mục hạ tầng và tiện ích tiếp tục được triển khai. Nhịp độ này cho thấy nguồn lực được phân bổ song song giữa hoàn thiện sản phẩm, phát triển hạ tầng và bổ sung hệ sinh thái tiện ích, hướng đến hoàn thiện tổng thể khu compound nghỉ dưỡng.

Khác với giai đoạn đầu khi dòng tiền chủ yếu nằm trong chi phí xây dựng dở dang, việc một số hạng mục bắt đầu hoàn thiện và bàn giao giúp cấu trúc tài chính của dự án bước sang giai đoạn mới. Khoản tiền khách hàng ứng trước hơn 1.615 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025 sẽ từng bước được ghi nhận thành doanh thu khi sản phẩm đáp ứng điều kiện bàn giao.

Bên cạnh hoạt động xây dựng, một phần nguồn lực cũng được TDG Group dành cho việc từng bước kích hoạt không gian dự án, đưa The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến thu hút đông đảo khách hàng trong những kỳ nghỉ cuối tuần, lễ, tết.

Các hoạt động lễ hội, giải trí được tổ chức thường xuyên, góp phần đưa The Maris Vũng Tàu trở thành điểm đến trải nghiệm trong các dịp cuối tuần, lễ, Tết. Ảnh: TDG Group

Trong các dịp lễ, Tết và cuối tuần, dự án thường xuyên tổ chức các chương trình tham quan, trải nghiệm dành cho khách hàng và gia đình. Thay vì chỉ tiếp cận sản phẩm qua sa bàn hay tài liệu bán hàng, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm cảnh quan, hệ tiện ích, không gian nghỉ dưỡng và các hoạt động được tổ chức ngay trong khuôn viên dự án.

Gần đây, chuỗi chương trình Hoa Đăng Thu Hội nhân mùa Vu Lan tiếp tục mở rộng nhóm hoạt động trải nghiệm tại The Maris Vũng Tàu với các chương trình vui chơi, giải trí, thưởng thức ẩm thực và không gian giao lưu âm nhạc. Chuỗi hoạt động có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như Mạnh Quỳnh, Lân Nhã, Thái Chi, tạo thêm điểm nhấn cho hành trình trải nghiệm của khách hàng tại dự án.

Đây cũng là bước chuyển cần thiết đối với một tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn: từ xây dựng dự án sang hình thành điểm đến, qua đó gia tăng mức độ nhận diện, trải nghiệm thực tế và sức sống cho toàn khu.

Song song với hoạt động đầu tư và phát triển dự án, TDG Group cũng cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ thuế với Nhà nước và hoàn thành các nghĩa vụ bảo hiểm xã hội liên quan trong tháng 8/2026.

Với TDG Group, quá trình bổ sung vốn đang được thể hiện qua chính nhịp độ triển khai The Maris Vũng Tàu. Từ các khoản đầu tư hàng nghìn tỷ đồng, những tòa tháp đã thành hình, sản phẩm bắt đầu bàn giao đến hệ tiện ích và các hoạt động trải nghiệm được đưa vào khai thác, nguồn lực tài chính đang từng bước chuyển hóa thành giá trị thực tại dự án. Đây cũng là cơ sở để TDG Group tiếp tục hoàn thiện các phân khu còn lại, đồng thời đưa The Maris Vũng Tàu tiến gần hơn đến hình hài của một tổ hợp nghỉ dưỡng có khả năng vận hành và tạo sức hút thực tế trên thị trường.