Dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất Thái Nguyên bắt đầu nhận hồ sơ

TPO - Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc được triển khai tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên nhận hồ sơ từ 7/9 đến 7/10. Với giá bán khoảng 22,82 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì.
Sở Xây dựng Thái Nguyên cho biết, Công ty cổ phần TNG Land (chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc) sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội TNG Việt Bắc (tháp A) từ ngày 7/9.
Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc (phường Tích Lương) gồm 2 tòa chung cư cao 22 tầng với tổng mức đầu tư hơn 1.230 tỷ đồng. Dự án có 1.029 căn hộ nhà ở xã hội và 26 căn nhà ở thương mại liền kề.
Tòa tháp A được thiết kế với 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, gồm 515 căn hộ, diện tích từ 29,2 đến 72,3 m2. Giá bán khoảng 22,82 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chưa bao gồm kinh phí bảo trì. Mức giá bán nhà ở xã hội tại dự án TNG Việt Bắc hiện là cao nhất trong các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Chủ đầu tư bắt đầu tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở xã hội từ ngày 7/9 đến ngày 7/10. Người có nhu cầu mua nhà ở xã hội được đề nghị chủ động chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đúng thành phần và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, đồng thời nộp hồ sơ trong thời gian tiếp nhận.
Hiện nay, chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ dự án. Đến ngày 31/8, công trình đã xây dựng đến tầng 3, dự kiến sẽ hoàn thành và bàn giao vào quý 3/2028.