Dự án nhà ở xã hội có giá bán cao nhất Thái Nguyên bắt đầu nhận hồ sơ

TPO - Dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc được triển khai tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên nhận hồ sơ từ 7/9 đến 7/10. Với giá bán khoảng 22,82 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT), chưa bao gồm kinh phí bảo trì.