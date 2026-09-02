Quảng Ninh đón cột mốc lịch sử, mở ra chương phát triển mới của siêu đô thị bên vịnh di sản

Từ 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương - cột mốc lịch sử mở ra một không gian phát triển hoàn toàn mới cho vùng Đông Bắc. Khi đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản được tích hợp trong một chỉnh thể, Vinhomes Global Gate Hạ Long đứng trước cơ hội trở thành tâm điểm của những dòng dịch chuyển mới về du lịch, thương mại, tri thức và an cư.

Cột mốc lịch sử mở rộng biên độ phát triển của Quảng Ninh

Ngày 24/8, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Nghị quyết có hiệu lực từ 1/9/2026, chính thức đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 8 của cả nước.

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức vận hành theo mô hình thành phố trực thuộc Trung ương

Trong không gian mới, đô thị, biển, đảo, biên giới, cửa khẩu và di sản được đặt trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Quảng Ninh hướng tới mô hình đô thị xanh, hiện đại, thông minh, đồng thời phát huy vai trò trung tâm du lịch quốc tế, kinh tế biển, dịch vụ và cửa ngõ của vùng Đông Bắc.

Điều này tạo ra một “mặt bằng” phát triển khác trước: không gian kinh tế không còn được nhìn theo ranh giới của một tỉnh, mà theo khả năng kết nối các cực đô thị, sản xuất, logistics, du lịch và dịch vụ trong cùng một hệ sinh thái.

Lợi thế của Quảng Ninh nằm ở hệ thống kết nối ngày càng hoàn chỉnh, từ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, Quốc lộ 18 đến sân bay Vân Đồn, cảng biển và đặc biệt là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vừa khởi công, rút ngắn thời gian di chuyển từ Hạ Long tới Thủ đô chỉ còn khoảng 23 phút.

Khi khoảng cách được rút ngắn, vị thế của Quảng Ninh cũng sẽ thay đổi. Thành phố không chỉ là điểm đến của những chuyến du lịch ngắn ngày, mà có cơ hội trở thành nơi hội tụ lâu dài của doanh nghiệp, chuyên gia, người trẻ và các gia đình tìm kiếm môi trường sống gắn với biển, thiên nhiên và hệ sinh thái dịch vụ chất lượng cao.

Đây chính là một trong những cơ hội đáng chú ý lần đầu xuất hiện ở quy mô mới: một thành phố trực thuộc Trung ương sở hữu đồng thời di sản thiên nhiên thế giới, không gian biển đảo rộng lớn, cửa khẩu quốc tế, cảng biển, sân bay và hành lang kết nối liên vùng.

Trong bức tranh ấy, Hạ Long có cơ hội dịch chuyển từ “điểm đến” thành một cực tăng trưởng đô thị - dịch vụ mới bên vịnh di sản.

Mạng lưới đường bộ, hàng không, đường biển và đường sắt đồng bộ đưa Quảng Ninh trở thành địa chỉ học tập, làm việc và an cư hàng đầu miền Bắc

Vinhomes Global Gate Hạ Long: Tọa độ đón đầu các nguồn lực đổ về TP Quảng Ninh

Tọa lạc tại cửa ngõ Hạ Long, tiếp giáp Quốc lộ 18 và trục cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, Vinhomes Global Gate Hạ Long sở hữu vị trí thuận lợi để kết nối với Hà Nội, Hải Phòng, Vân Đồn, Móng Cái và các đầu mối giao thương quan trọng của cả miền Bắc.

Nếu hạ tầng là điều kiện để các dòng người và dòng vốn dịch chuyển, thì một đô thị đa chức năng chính là thỏi nam châm giữ lại những dòng dịch chuyển ấy.

Với quy mô khoảng 6.200 ha, gần 2 triệu m² sàn văn phòng, Công viên Tri thức Toàn cầu 692 ha và Làng Đại học 189 ha, Vinhomes Global Gate Hạ Long được định hướng phát triển không chỉ như một khu đô thị để ở, mà như một hệ sinh thái kết hợp giữa sống, làm việc, học tập, thương mại và giao lưu quốc tế.

Đây là điểm khác biệt quan trọng trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào chương phát triển mới. Khi ngày càng nhiều hoạt động kinh tế, du lịch, giáo dục và dịch vụ hội tụ, nhu cầu về một không gian có thể kết nối các chức năng này cũng tăng lên.

Doanh nghiệp có thêm không gian làm việc và giao thương. Chuyên gia có thêm lựa chọn về nơi ở và môi trường sống cho gia đình. Người trẻ có thêm cơ hội học tập, lập nghiệp. Du khách có thể tiếp cận một Hạ Long không chỉ để tham quan mà còn để trải nghiệm một hệ sinh thái đô thị mới.

Vinhomes Global Gate Hạ Long là siêu đô thị đa chức năng, nơi kết nối liên vùng được chuyển hóa thành cơ hội sống, làm việc, học tập và giao thương.

Từ 1/9, Quảng Ninh bước vào một chương phát triển chưa từng có với tư cách thành phố trực thuộc Trung ương. Những lợi thế vốn có về di sản, biển đảo, hạ tầng và vị trí địa kinh tế nay được đặt trong một không gian phát triển rộng hơn, tạo tiền đề để thu hút thêm nguồn lực và mở rộng các động lực tăng trưởng.

Trong dòng chuyển động ấy, Vinhomes Global Gate Hạ Long mang dáng hình của một “Hà Nội mới” bên vịnh di sản thiên nhiên thế giới: đủ gần để nối nhịp với Thủ đô, đủ rộng để đón những cơ hội toàn cầu và đủ khác biệt để trở thành niềm tự hào của thành phố Quảng Ninh trong chương phát triển mới.