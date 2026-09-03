Cái kết phim có Thu Trang - Tiến Luật

TPO - Dù còn những điểm chưa trọn vẹn, "Quý tử vượt giàu" vẫn là màn trở lại khá đúng sở trường của Nguyễn Quang Dũng với dòng phim hài gia đình. Thu Trang - Tiến Luật giữ được sức hút, Hạo Khang tạo bất ngờ về diễn xuất. Câu chuyện đủ tiếng cười và cảm xúc để kéo nhiều thế hệ khán giả cùng ra rạp.

Quý tử vượt giàu là một trong những phim Việt đáng chú ý ở đường đua phòng vé dịp Quốc khánh. Được làm lại từ Successor - phim hài Trung Quốc từng thu 3,3 tỷ NDT năm 2024 - tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng có sẵn một kịch bản đã chứng minh sức hút.

Bản Việt không chỉ dựa vào tình huống “đại gia giả nghèo” để gây cười, mà cố gắng đưa câu chuyện về gần hơn với tâm lý gia đình Việt.

Phim có nhiều ưu điểm về diễn xuất, cách xử lý tiếng cười và cảm xúc. Dẫu vậy, sự an toàn của bản remake, thời lượng và một số đoạn thoại còn nặng tính truyền tải thông điệp khiến tác phẩm chưa thực sự tạo được dấu ấn riêng.

Tính đến sáng 3/9, theo Box Office Vietnam, phim thu khoảng 37 tỷ đồng. Trong số ba phim Việt ra rạp dịp Quốc khánh, phim của Nguyễn Quang Dũng xây khá chắc vị trí thứ hai về doanh thu, xếp sau Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.

Ý tưởng ngược đời

Quý tử vượt giàu bắt đầu từ một ý tưởng có phần ngược đời. Ông Phát (Tiến Luật) và bà Diệp (Thu Trang) có cuộc sống giàu có nhưng quyết định để con trai Phú Quý lớn lên trong cảnh thiếu thốn.

Ông Phát tin rằng khó khăn từng giúp mình thành công, vì vậy con trai cũng cần trải qua thử thách tương tự nếu muốn đủ bản lĩnh kế nghiệp gia đình.

Quý tử vượt giàu là một trong những phim Việt gia nhập đường đua phòng vé dịp Quốc khánh.

Từ căn nhà nghèo, người bà đến hàng xóm và những người xuất hiện quanh Phú Quý, phần lớn đều nằm trong một kế hoạch được người lớn sắp đặt. Đằng sau cuộc sống tưởng như bình thường của cậu là cả một hệ thống âm thầm quan sát, can thiệp và sửa chữa mọi tình huống có nguy cơ khiến kế hoạch chệch hướng.

Đây là chất liệu tốt để Nguyễn Quang Dũng phát huy sở trường hài. Tiếng cười chủ yếu đến từ sự đối lập giữa hai cuộc sống của ông Phát, bà Diệp. Trước mặt con phải chật vật, khắc khổ nhưng khi khuất tầm mắt lập tức trở về dáng vẻ của những người giàu có.

Các màn nhập vai, “xả vai”, xử lý sự cố hay những lần kế hoạch tưởng kín kẽ bất ngờ đứng trước nguy cơ đổ bể được triển khai khá duyên, ít sa vào kiểu gây cười ồn ào.

Bản Việt cũng cài cắm những tình huống và quan hệ mang màu sắc gia đình Việt, nhờ đó câu chuyện không tạo cảm giác hoàn toàn xa lạ dù tiền đề khá phi thực tế.

Càng về sau, tiếng cười càng nhường chỗ cho những triết lý về gia đình. Cha mẹ có quyền sắp đặt cuộc đời con đến mức nào, ngay cả khi tất cả bắt đầu từ tình yêu?

Nhìn từ phía ông Phát, kế hoạch là sự hy sinh. Nhưng đặt ở vị trí Phú Quý, tuổi thơ của cậu gần như là sân khấu khổng lồ. Những người cậu tin tưởng, hoàn cảnh cậu cố gắng vượt qua và cả con đường tương lai cậu hướng tới đều ít nhiều chịu sự điều khiển của người khác.

Hạo Khang nổi bật bên cạnh Thu Trang - Tiến Luật

Thu Trang và Tiến Luật là lựa chọn phù hợp cho một bộ phim pha trộn giữa yếu tố hài và tình cảm gia đình. Mối quan hệ ngoài đời giúp hai diễn viên có tương tác hoàn toàn tự nhiên và thuyết phục khi vào vai vợ chồng.

Tiến Luật tạo được nét riêng cho ông Phát khi không biến nhân vật thành một người cha độc đoán đơn thuần. Đằng sau vẻ nghiêm khắc, cứng nhắc là niềm tin gần như tuyệt đối rằng phương pháp của mình tốt cho con. Chính sự nghiêm túc ấy đôi khi lại tạo tiếng cười, nhưng cũng giúp nhân vật có sức nặng hơn khi câu chuyện chuyển sang những đoạn tâm lý.

Phim cài cắm những tình huống và quan hệ mang màu sắc gia đình Việt.

Thu Trang tiết chế hơn trong nhiều phân đoạn. Bà Diệp đứng giữa kế hoạch của chồng và bản năng của một người mẹ muốn bảo vệ tuổi thơ của con. Những lúc nhân vật dao động, thương con đến mức có nguy cơ phá vỡ kế hoạch là phần giúp mối quan hệ gia đình trong phim bớt máy móc.

Tuy nhiên, bất ngờ đáng kể của phim lại đến từ Hạo Khang. Diễn viên nhí thể hiện tương đối thuyết phục quá trình chuyển biến từ cậu con trai ngoan, hiểu hoàn cảnh gia đình, cố gắng đáp ứng kỳ vọng của cha sang một đứa trẻ bắt đầu ý thức rõ mình muốn gì.

Đặc biệt ở những cảnh Phú Quý đối diện sự thật, cảm giác bị phản bội bởi chính những người thân thiết nhất được thể hiện chủ yếu qua ánh mắt, biểu cảm và khoảng lặng thay vì những màn gào khóc quá mức.

Giấc mơ theo đuổi điền kinh cũng tạo cho nhân vật một đích đến cụ thể. Những con dốc ở Vũng Tàu vì thế không chỉ là bối cảnh đẹp mà còn gắn với hành trình một người trẻ muốn chạy khỏi con đường đã được người khác vạch sẵn để tự quyết định hướng đi.

Dàn phụ góp phần giữ nhịp hài cho tác phẩm. Ngô Kiến Huy tạo tiếng cười khá tự nhiên trong vai cậu Vinh, trong khi Ngân Quỳnh là một trong những gương mặt để lại nhiều cảm xúc hơn ở tuyến phụ. Kiến An, Thanh Thủy cùng một số diễn viên xuất hiện không nhiều nhưng tạo thêm những “biến số” cho kế hoạch của ông Phát.

Dàn diễn viên phụ góp phần giữ nhịp hài cho tác phẩm.

Điểm đáng ghi nhận là nhiều trường phái diễn xuất khác nhau không khiến bộ phim trở nên quá chênh lệch. Các mảng hài nhìn chung vừa phải, ít tình huống bị đẩy tới mức lố chỉ để buộc khán giả phải cười.

Dễ xem nhưng thiếu sức bật

So với một phim hài gia đình thuần túy, Quý tử vượt giàu có tiền đề đủ hấp dẫn để bàn sâu hơn về cách nuôi dạy con. Bộ phim đặt ra hàng loạt vấn đề quen thuộc. Sinh ra trong điều kiện đầy đủ có đồng nghĩa với thiếu ý chí, khó khăn có chắc chắn khiến một đứa trẻ trưởng thành...

Nguyễn Quang Dũng lựa chọn cách kể tương đối mềm mại. Phim không biến ông Phát thành phản diện, cũng không phủ nhận sự hy sinh của cha mẹ. Xung đột được nhìn từ cả hai phía. Người lớn muốn dành cho con điều họ cho là tốt nhất, trong khi người trẻ cần được công nhận như một cá thể có mong muốn và lựa chọn riêng.

Phim đặt ra hàng loạt vấn đề quen thuộc trong gia đình Việt.

Một số đoạn phim xử lý cảm xúc tốt nhờ hình ảnh, đồ vật và biểu cảm nhân vật thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào lời thoại.

Dù vậy, Quý tử vượt giàu vẫn bộc lộ giới hạn của một bản remake chọn phương án tương đối an toàn.

Bộ phim giữ bộ khung đã thành công của Successor, sau đó Việt hóa bối cảnh, quan hệ nhân vật và điều chỉnh tinh thần câu chuyện. Cách làm này giúp tác phẩm dễ tiếp cận với khán giả chưa xem nguyên tác, nhưng chưa đủ để phiên bản Việt hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của chất liệu gốc.

Một số diễn biến có thể đoán trước, nhất là khi phim bắt đầu chuyển từ hài sang xung đột cha - con. Thời lượng cũng có thể gọn hơn. Một số tình huống hài hoặc nhánh phụ được kéo dài trong khi xung đột tâm lý của Phú Quý - phần đáng khai thác nhất - vẫn còn khả năng đào sâu.

Dù xếp ở vị trí thứ 2 phòng vé, song Quý tử vượt giàu vẫn có sự cách biệt lớn với bộ phim dẫn đầu, doanh thu cũng khiêm tốn.