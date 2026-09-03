[CLIP] Người đàn ông dùng gậy liên tục đâm, chọc chó cảnh gây bức xúc

TPO - Một đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người dùng cây gậy đánh chó tại khu vực Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), khiến nhiều người bức xúc.

Ngày 3/9, lãnh đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một người dùng cây gậy đánh chó cảnh tại khu vực Quảng trường Lâm Viên.

Người đàn ông dùng gậy liên tục đâm, chọc chú chó gây bức xúc.

Theo nội dung đoạn clip, người này cầm một cây gậy liên tục tác động vào chó Alaska giữa khu vực quảng trường. Hình ảnh này nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến phản đối hành vi đánh đập, ngược đãi động vật.

Đáng chú ý, việc đưa chó cảnh ra Quảng trường Lâm Viên để phục vụ du khách chụp ảnh từng gây tranh luận và bức xúc trong dư luận. Trước đó, vào tháng 8/2024, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh chó Alaska bị đánh đập tại khu vực này và nơi nuôi nhốt đã được lan truyền. Ngay sau đó, Công an TP Đà Lạt cũ đã mời những người liên quan lên làm việc để xác minh vụ việc.

Thời điểm đó, một số người đưa chó cảnh ra quảng trường để chụp ảnh cùng du khách và thu phí. Khi chó không hợp tác hoặc không chịu chụp ảnh, có trường hợp bị đánh đập. Vụ việc khiến cộng đồng mạng kêu gọi chấm dứt việc sử dụng chó như một dịch vụ phục vụ chụp ảnh nếu không bảo đảm điều kiện chăm sóc, đối xử nhân đạo với vật nuôi.

Quảng trường Lâm Viên tái diễn dịch vụ chụp ảnh cùng chó cảnh.

Việc một đoạn clip mới tiếp tục ghi lại cảnh chó bị đánh tại Quảng trường Lâm Viên đang khiến nhiều người lo ngại tình trạng này có dấu hiệu tái diễn, đồng thời đặt ra yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và có biện pháp chấn chỉnh hoạt động đưa chó ra khu vực công cộng để phục vụ chụp ảnh.