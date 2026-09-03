Công bố nhân sự lãnh đạo các Sở ở Huế

TPO - UBND TP. Huế công bố các quyết định điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ, trong đó kiện toàn nhân sự lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy.

Sáng 3/9, UBND TP. Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với một số cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Theo các quyết định được công bố, bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch, được điều động đến công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Huế.

Bà Trần Thị Hoài Trâm - Giám đốc Sở Du lịch, được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ TP. Huế.

Lãnh đạo UBND TP. Huế trao quyết định bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố.

Ông Lê Minh Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Huế. Các ông, bà Nguyễn Huy Hiển, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Thiên Bình và Dương Thị Thu Truyền giữ chức Phó Giám đốc sở này.

Trước đó, HĐND TP. Huế đã thông qua việc thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch.

Trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Văn Anh Tuấn (thứ ba từ trái sang) giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP. Huế.

Dịp này, ông Văn Anh Tuấn - thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, được tiếp nhận về công tác tại Văn phòng UBND TP. Huế và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Trao quyết định cho các cán bộ, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh cho biết việc điều động, bổ nhiệm được thực hiện căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, năng lực, kinh nghiệm và quá trình công tác của từng cán bộ; đồng thời đề nghị các cá nhân được giao nhiệm vụ mới nhanh chóng bắt tay vào công việc, phát huy tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau hợp nhất, ông Lê Trí Thanh yêu cầu sớm ổn định tổ chức, bảo đảm hoạt động thông suốt, đồng thời phát huy hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của Huế trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, thể thao và du lịch.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Minh Nhân khẳng định sẽ nỗ lực cùng tập thể cơ quan sớm kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.