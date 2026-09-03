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Hàng không - Du lịch

Sau 2/9, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tiếp trong tháng 11

PV

Sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, người lao động có thể tiếp tục được nghỉ 4 ngày liên tiếp vào tháng 11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ lễ mới được bổ sung. Năm 2026 là lần đầu tiên người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương trong dịp này.

Năm nay, ngày 24/11 rơi vào thứ ba. Bộ Nội vụ đã đưa ra 2 phương án tổ chức kỳ nghỉ để lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan.

Phương án 1: Nghỉ 4 ngày, hoán đổi một ngày làm việc

Theo phương án 1, người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ ba, 24/11 và hoán đổi ngày làm việc thứ hai, 23/11 sang thứ bảy, 28/11.

Nếu phương án này được lựa chọn, cán bộ, công chức, viên chức sẽ có kỳ nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ bảy 21/11 đến hết thứ ba 24/11. Đổi lại, người lao động làm bù vào thứ bảy 28/11.

Đây cũng là phương án nhận được sự đồng thuận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

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Người lao động có thể nghỉ 4 ngày liên tiếp nếu phương án hoán đổi được thông qua.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, qua đó phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Kỳ nghỉ 4 ngày cũng thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ, đồng thời kích thích nhu cầu tiêu dùng. Phương án này chỉ hoán đổi một ngày làm việc nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Phương án 2: Chỉ nghỉ đúng ngày 24/11

Theo phương án 2, người lao động nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đúng thứ ba, 24/11 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Nếu phương án này được lựa chọn, kỳ nghỉ chỉ kéo dài một ngày.

Đối với khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ ba, 24/11 theo quy định.

Cơ quan này khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng lịch nghỉ 4 ngày như phương án dành cho cán bộ, công chức, viên chức, nhưng phải bảo đảm đầy đủ các chế độ, quyền lợi của người lao động.

Doanh nghiệp cũng có thể thỏa thuận với người lao động về phương án nghỉ có lợi hơn.

Ngày nghỉ lễ mới, người lao động được hưởng nguyên lương

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 được bổ sung vào danh sách ngày nghỉ lễ, Tết theo Nghị quyết số 28/2026/QH16, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Do đây là lần đầu tiên tổ chức kỳ nghỉ này, Bộ Nội vụ cho biết cần sớm xây dựng phương án để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chủ động thực hiện.

Nếu phương án hoán đổi được thông qua, sau kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, người lao động sẽ có thêm một đợt nghỉ 4 ngày liên tiếp trong năm 2026, từ 21/11 đến hết 24/11.

Sang năm 2027, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 rơi vào thứ tư. Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ đúng ngày, không thực hiện hoán đổi.

PV
Vietnamnet
#nghỉ lễ #ngày Văn hóa Việt Nam #người lao động #kỳ nghỉ 4 ngày #quốc khánh #lịch nghỉ

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