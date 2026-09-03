Vietnam Airlines là nhà vận chuyển chính thức của Hoa hậu Việt Nam năm 2026

TPO - Trong khuôn khổ hợp tác với Báo Tiền Phong - Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam năm 2026, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đảm nhiệm vai trò nhà vận chuyển chính thức của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh vai trò nhà vận chuyển, Vietnam Airlines cùng ban tổ chức mở rộng hoạt động sang hướng nghiệp, trải nghiệm thực tế và tuyển dụng, tạo thêm lựa chọn nghề nghiệp cho các thí sinh sau cuộc thi.

Trong khuôn khổ hợp tác với Báo Tiền Phong, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam đảm nhiệm vai trò nhà vận chuyển chính thức của Hoa hậu Việt Nam 2026, hỗ trợ vận chuyển Ban tổ chức, Ban giám khảo, đại biểu, thí sinh, khách mời và các lực lượng tham gia cuộc thi.

Báo Tiền Phong đồng hành với Vietnam Airlines trong chương trình hướng nghiệp, tuyển dụng tiếp viên không của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Theo đó, các thí sinh đăng ký cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ có cơ hội gia nhập đội ngũ tiếp viên Vietnam Airlines theo chính sách tuyển dụng dành riêng cho các thí sinh của cuộc thi. Đặc biệt, các thí sinh vượt qua Vòng Sơ khảo được đặc cách công nhận trúng tuyển tiếp viên hàng không, miễn phí đào tạo học phần Dịch vụ và hưởng các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Hãng.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam có trải nghiệm đặc biệt trên chuyến bay chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Dương Triều.

Từ vai trò đồng hành trong tổ chức, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác sang hướng nghiệp, trải nghiệm thực tế và tuyển dụng, tạo thêm cơ hội để các thí sinh tiếp cận môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế. Đây cũng là cơ hội để các thí sinh tiếp tục phát huy những phẩm chất được Hoa hậu Việt Nam đề cao như sự tự tin, bản lĩnh, khả năng giao tiếp, tác phong chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm trong một môi trường nghề nghiệp đặc thù.

Một ngày trải nghiệm để hiểu hơn về nghề tiếp viên

Ngày 31/8, trong chương trình Một ngày làm Tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam trực tiếp tìm hiểu môi trường làm việc, quy trình đào tạo, tiêu chuẩn nghề nghiệp và công việc thực tế của tiếp viên hàng không.

Nghề tiếp viên không chỉ đòi hỏi ngoại hình và tác phong mà còn yêu cầu kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, tính kỷ luật, khả năng xử lý tình huống và tinh thần phục vụ.

Theo định hướng tuyển dụng của Vietnam Airlines, tiếp viên không chỉ bảo đảm an toàn và cung cấp dịch vụ mà còn là những “đại sứ bầu trời”, góp phần lan tỏa hình ảnh, văn hóa và sự hiếu khách của Việt Nam đến hành khách trong nước và quốc tế.

Sự đồng hành giữa Vietnam Airlines và Báo Tiền Phong - Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - không chỉ dừng ở việc hỗ trợ tổ chức và vận chuyển, mà còn mở rộng sang việc tạo ra những cơ hội phát triển cụ thể cho thế hệ trẻ. Ảnh: Dương Triều.

Theo ông Đặng Anh Tuấn - Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, thông qua Hoa hậu Việt Nam 2026, Vietnam Airlines mong muốn mở thêm cơ hội để các thí sinh tiếp cận một môi trường nghề nghiệp thực tế.

"Một tiếp viên hàng không cần nhiều hơn một hình ảnh đẹp. Đó là kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh, tính kỷ luật và tinh thần phục vụ. Với những thí sinh phù hợp, đây có thể là một lựa chọn để tiếp tục phát huy năng lực và phát triển nghề nghiệp sau cuộc thi", ông Đặng Anh Tuấn nói.

Ông Tuấn nhấn mạnh những phẩm chất Hoa hậu Việt Nam hướng tới như tri thức, bản lĩnh, khả năng giao tiếp và trách nhiệm có nhiều điểm tương đồng với yêu cầu của môi trường dịch vụ hàng không.

Vì vậy, chương trình không chỉ mang đến trải nghiệm nghề nghiệp mà còn mở ra cơ hội tuyển dụng thực tế cho những thí sinh phù hợp.

Kết nối những giá trị Việt Nam

Sự đồng hành giữa Vietnam Airlines và Báo Tiền Phong - Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - không chỉ dừng ở việc hỗ trợ tổ chức và vận chuyển, mà còn mở rộng sang việc tạo ra những cơ hội phát triển cụ thể cho thế hệ trẻ.

Từ Miền Hương Sắc của Hoa hậu Việt Nam đến hình ảnh “đại sứ bầu trời” của Vietnam Airlines, sự hợp tác giữa hai bên cùng hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp, tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm, đồng thời đưa những giá trị ấy vào môi trường nghề nghiệp thực tế, góp phần lan tỏa hình ảnh con người và văn hóa Việt Nam trên hành trình hội nhập.

Thông qua Hoa hậu Việt Nam 2026, Vietnam Airlines mong muốn mở thêm cơ hội để các thí sinh tiếp cận một môi trường nghề nghiệp thực tế.

Hoa hậu Việt Nam tiền thân là cuộc thi Hoa hậu Báo Tiền Phong, được tổ chức lần đầu năm 1988.

Trải qua gần bốn thập kỷ, cuộc thi đã trở thành một trong những sân chơi nhan sắc có lịch sử lâu đời và uy tín tại Việt Nam, không chỉ tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình mà còn hướng tới các giá trị về tri thức, bản lĩnh, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Năm 2026, Hoa hậu Việt Nam trở lại, hướng tới hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới - hội tụ vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến.

Chủ đề Miền Hương Sắc cũng là sự kết nối giữa những giá trị văn hóa truyền thống với sức sống, khát vọng và vẻ đẹp Việt Nam đương đại.