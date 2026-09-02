Di sản, biển đảo hút khách đến Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh

TPO - Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh đón gần 2 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 3.700 tỷ đồng.

Kỳ nghỉ kéo dài từ ngày 29/8-2/9 tạo điều kiện để du khách lựa chọn nhiều hành trình trong cụm Đông Bắc Bộ, từ du lịch biển đảo, nghỉ dưỡng đến tham quan di sản, làng nghề và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Tàu du lịch tham quan Cát Bà đón khách tham quan.

Hải Phòng dẫn đầu với hơn 1 triệu lượt khách, Quảng Ninh đón gần 570.000 lượt và Bắc Ninh đón hơn 300.000 lượt. Mỗi địa phương tạo sức hút bằng những nhóm sản phẩm riêng, góp phần hình thành bức tranh du lịch đa dạng trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

Biển đảo dẫn dắt dòng khách

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hải Phòng, trong 5 ngày nghỉ lễ, thành phố đón hơn 1 triệu lượt khách, trong đó có gần 37.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu từ dịch vụ du lịch ước đạt gần 1.600 tỷ đồng.

Công suất sử dụng phòng bình quân toàn thành phố đạt gần 50%. Trong 3 ngày cao điểm 30/8, 31/8 và 1/9, nhiều cơ sở lưu trú tại khu vực nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất xấp xỉ 80%.

Bên cạnh những sản phẩm du lịch biển đảo vốn có, dịp nghỉ lễ năm nay, TP. Hải Phòng tạo thêm sức hút từ phố đi bộ và không gian ẩm thực đêm tại dải vườn hoa trung tâm nhà hát thành phố. Foodtour tiếp tục là sản phẩm được nhiều du khách lựa chọn khi đến thành phố cảng.

Khách du lịch tham quan ngắm vịnh Lan Hạ dịp Quốc khánh 2/9.

Dòng khách cũng tập trung tại quần đảo Cát Bà, khu du lịch Đồi Rồng, khu du lịch Vũ Yên và khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc. Các sự kiện văn hóa, nghệ thuật như Hải Phòng Concert 2026, triển lãm “Mùa thu độc lập, Khát vọng hùng cường” và chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” tạo thêm không gian vui chơi cho người dân, du khách.

Trao đổi với PV Tiền Phong, lãnh đạo UBND đặc khu Cát Hải cho biết, địa phương đón hơn 37.000 lượt khách, trong đó có hơn 12.000 lượt khách quốc tế. Lượng khách đến Cát Bà tăng gần 50% so với kỳ nghỉ Quốc khánh năm ngoái.

Tuy nhiên, lượng khách dịp này vẫn thấp hơn kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 và những ngày cao điểm cuối tuần trong mùa hè. Nguyên nhân chủ yếu là thời tiết xuất hiện mưa dông, trong khi du khách có nhiều lựa chọn điểm đến trong kỳ nghỉ kéo dài. Khu du lịch Đồ Sơn đón hơn 100.000 lượt khách, giảm nhẹ so với kỳ nghỉ lễ trước đó.

Nếu Hải Phòng dẫn đầu về lượng khách thì Quảng Ninh ghi nhận tổng thu du lịch cao nhất trong ba địa phương. TP. Quảng Ninh đón gần 570.000 lượt khách, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách lưu trú đạt gần 230.000 lượt, tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 80%.

Chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh, Thành phố rạng rỡ tương lai”, thu hút khoảng 100.000 khán giả trực tiếp.

Công suất phòng tại các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt trên 80%. Trong ngày cao điểm 30/8, Quảng Ninh đón hơn 150.000 lượt khách, thu khoảng 450 tỷ đồng; nhiều khách sạn đạt công suất phòng trên 90%.

Các điểm đến nổi tiếng tiếp tục thu hút đông du khách. Vịnh Hạ Long đón gần 45.000 lượt, trong đó có hơn 19.000 lượt khách quốc tế. Chùa Cái Bầu đón hơn 40.000 lượt; Công viên Sun World Hạ Long và chùa Ba Vàng cùng đón hơn 30.000 lượt. Bảo tàng Quảng Ninh và Khu di tích danh thắng Yên Tử mỗi nơi đón hơn 20.000 lượt khách.

Kỳ nghỉ năm nay gắn với dấu mốc Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9. Chuỗi sự kiện chào mừng được tổ chức với quy mô lớn, nổi bật là chương trình nghệ thuật “Quảng Ninh, Thành phố rạng rỡ tương lai”, thu hút khoảng 100.000 khán giả trực tiếp và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận kỷ lục.

Hoạt động trình diễn ánh sáng của hơn 70 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, hội chợ OCOP, không gian ẩm thực, chợ đêm và trình chiếu 3D Mapping cũng góp phần kéo dài thời gian vui chơi, trải nghiệm của người dân, du khách.

Theo báo cáo của địa phương, giao thông và hoạt động vận tải trong kỳ nghỉ được duy trì thông suốt, không xảy ra tình trạng nhỡ chuyến, ùn ứ, tăng giá vé hoặc chèn ép hành khách. Các phản ánh của du khách được chuyển tới cơ quan, địa phương liên quan để xử lý.

Bắc Ninh hút khách bằng di sản, làng nghề

Không có thế mạnh biển đảo như Hải Phòng và Quảng Ninh, Bắc Ninh tạo dấu ấn bằng hệ thống di sản, làng nghề và các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống. Trong kỳ nghỉ, địa phương đón hơn 300.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thăm Đền Đô.

Công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt trên 60%. Một số điểm đến ghi nhận lượng khách tăng cao như Bản Ven, Thu Thủy Ecologe, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, Bảo tàng Bắc Ninh số 2, Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ và làng gốm Phù Lãng.

Tối 1/9, chương trình dân ca Quan họ Bắc Ninh trên thuyền với chủ đề “Lời ca dâng Bác” được tổ chức tại hồ Nguyên Phi Ỷ Lan, phường Kinh Bắc. Không gian trình diễn trên mặt nước vừa phát huy giá trị của dân ca Quan họ, vừa tạo sản phẩm văn hóa phục vụ người dân, du khách trong kỳ nghỉ.

Tại Trung tâm Bảo tồn tranh dân gian Đông Hồ, du khách được trực tiếp trải nghiệm nghề làm tranh, thưởng thức múa rối nước Đồng Ngư, dân ca Quan họ, hát chèo và tham gia các trò chơi dân gian như đi cầu khỉ, kéo co, đập niêu, bắt chạch trong chum, ô ăn quan.

Các sản phẩm làng nghề thủ công truyền thống, sản phẩm OCOP và ẩm thực tiêu biểu cũng được trưng bày, giới thiệu. Triển lãm chuyên đề “Địa danh, địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ lịch sử” góp thêm một điểm đến tìm hiểu lịch sử, văn hóa trong những ngày nghỉ lễ.

Trước đó, đoàn thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã tham quan một số điểm đến tại Bắc Ninh. Đoàn tàu 5 cửa ô cũng kết nối thêm cụm di tích đình, chùa Đồng Kỵ, mở rộng hành trình trải nghiệm và quảng bá hình ảnh địa phương.