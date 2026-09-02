Cảnh tượng đối lập tại các bãi tắm ở Đồ Sơn

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP. Hải Phòng thu hút 1,06 triệu lượt khách du lịch. Theo UBND phường Đồ Sơn, địa phương thu hút khoảng 100.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ.

Mặc dù lượng khách giảm đáng kể so với các kỳ nghỉ lễ trước đó, song các bãi tắm Đồ Sơn vẫn thu hút lượng lớn khách du lịch do bãi cát trắng dài với sóng, gió mạnh, ẩm thực ngon và đặc biệt là lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi.