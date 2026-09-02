Cảnh tượng đối lập tại các bãi tắm ở Đồ Sơn

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại bãi tắm truyền thống khu 2 Đồ Sơn, TP. Hải Phòng hàng nghìn người dân và du khách đến vui chơi tắm biển, bãi tắm nhân tạo Vụng Hương trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng nước đục ngầu, vắng người tới.
Nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa ra Đồ Sơn tắm biển trước khi bước vào năm học mới.
Trong khi đó, người lớn, thanh thiếu niên tranh thủ tắm cát, phơi nắng, chơi dù lượn, thuyền chuối giải trí dịp nghỉ lễ.
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP. Hải Phòng thu hút 1,06 triệu lượt khách du lịch. Theo UBND phường Đồ Sơn, địa phương thu hút khoảng 100.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ. Mặc dù lượng khách giảm đáng kể so với các kỳ nghỉ lễ trước đó, song các bãi tắm Đồ Sơn vẫn thu hút lượng lớn khách du lịch do bãi cát trắng dài với sóng, gió mạnh, ẩm thực ngon và đặc biệt là lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi.