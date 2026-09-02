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Hàng không - Du lịch

Hải Phòng:

Cảnh tượng đối lập tại các bãi tắm ở Đồ Sơn

Nguyễn Hoàn

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại bãi tắm truyền thống khu 2 Đồ Sơn, TP. Hải Phòng hàng nghìn người dân và du khách đến vui chơi tắm biển, bãi tắm nhân tạo Vụng Hương trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng nước đục ngầu, vắng người tới.

Bãi tắm truyền thống khu 2 và bãi tắm Vụng Hương, phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng.
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Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9﻿, các khu du lịch tại phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng﻿ thu hút khoảng 100.000 lượt khách du lịch đến tắm biển.
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Ghi nhận của PV Tiền Phong ngày 1-2/9, tại bãi tắm truyền thống khu 2 Đồ Sơn, hàng nghìn lượt người dân địa phương và du khách thập phương đến vui chơi, tắm biển.
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Mặc dù lượng khách giảm nhiều so với các kỳ nghỉ lễ trước đó, song bãi tắm khu 2 Đồ Sơn vẫn thu hút hàng nghìn lượt khách đến tắm mỗi ngày.
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Lý do bãi tắm khu 2 Đồ Sơn thu hút du khách do bãi tắm này có sóng tự nhiên và gió mạnh với bãi cát rộng, dài có không gian cho du khách vui chơi, ăn uống.
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Nhiều năm nay, nước biển tại bãi tắm khu 2 Đồ Sơn đục, màu đỏ hồng do ảnh hưởng bởi phù sa sông. Tuy nhiên, bãi tắm này vẫn thu hút lượng khách lớn mỗi dịp nghỉ lễ, nghỉ hè.
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Nhiều em nhỏ được phụ huynh đưa ra Đồ Sơn tắm biển trước khi bước vào năm học mới.
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Trong khi đó, người lớn, thanh thiếu niên tranh thủ tắm cát, phơi nắng, chơi dù lượn, thuyền chuối giải trí dịp nghỉ lễ.
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Đối lập với khung cảnh tại bãi tắm khu 2 Đồ Sơn, bãi tắm nhân tạo Vụng Hương bên trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng lại vắng khách.
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Mặc dù được miễn phí, song bãi tắm Vụng Hương kém hút khách do sóng nhỏ, nước đục.
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Bãi tắm Vụng Hương nằm trong Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, có chiều dài gần 2km. Vào các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè, bãi tắm này cũng thu hút lượng lớn khách du lịch. Tuy nhiên, yếu tố sóng biển, nước đục và lối vào độc đạo nhỏ hẹp làm giảm sức hút.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, TP. Hải Phòng thu hút 1,06 triệu lượt khách du lịch. Theo UBND phường Đồ Sơn, địa phương thu hút khoảng 100.000 lượt khách trong 5 ngày nghỉ lễ.
Mặc dù lượng khách giảm đáng kể so với các kỳ nghỉ lễ trước đó, song các bãi tắm Đồ Sơn vẫn thu hút lượng lớn khách du lịch do bãi cát trắng dài với sóng, gió mạnh, ẩm thực ngon và đặc biệt là lợi thế về vị trí địa lý thuận lợi.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #du lịch Đồ Sơn #Nghỉ lễ Quốc khánh #Quốc khánh 2/9 #du lịch biển đảo

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