Khách du lịch Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh tăng mạnh dịp 2/9

TPO - Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, các điểm đến tại Nghệ An và Thanh Hóa đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách, mang về nguồn thu lớn cho ngành du lịch.

Chiều 2/9, ông Trần Xuân Cường - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An - cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, toàn tỉnh Nghệ An ước đón và phục vụ 270.000 lượt khách, trong đó có 88.000 lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 538 tỷ đồng, doanh thu du lịch ước đạt 218 tỷ đồng.

Từng dòng người ghé thăm quê Bác tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên sáng 2/9.

Nhiều điểm đến nổi tiếng ở Nghệ An như biển Cửa Lò, Mường Thanh Green Land Diễn Lâm, Hòn Mát, Eo Gió và các điểm du lịch sinh thái cộng đồng ở các xã Con Cuông, Châu Tiến, Mường Lống... thu hút đông du khách.

Đặc biệt, trong 5 ngày nghỉ lễ, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đón hàng vạn lượt người về tham quan, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông Cường, có được kết quả này là nhờ trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí, tham quan, trải nghiệm, nhất là các điểm đến di tích lịch sử, văn hóa. Nổi bật trong đó là lễ hội Carnival Nghệ An đường phố, đại nhạc hội “Nghệ An - Nơi ánh dương bừng sáng” cùng màn bắn pháo hoa trong hai đêm.

Đoàn khách về thăm quê Bác chăm chú lắng nghe các hướng dẫn viên kể chuyện.

Tại Thanh Hóa, lượng khách và doanh thu du lịch trong kỳ nghỉ lễ cũng tăng mạnh. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa phương ước đón 485.000 lượt khách, tổng thu khoảng 873 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2025.

Kỳ nghỉ lễ này, các khu du lịch biển ở tỉnh Thanh Hoá đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động, sản phẩm mới như: “Chạm nhịp sống làng chài”, “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm”, các đêm nhạc “Chill bên biển”, chợ hải sản du lịch “Một phiên chợ - Ngàn hương vị biển”, Festival diều Sầm Sơn... tạo không khí sôi động, mang đến nhiều lựa chọn vui chơi, trải nghiệm cho du khách.

Trong đó, Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến đông khách nhất tỉnh với khoảng 350.000 lượt khách. Biển Hải Tiến đón khoảng 76.000 lượt, Hải Hòa khoảng 26.000 lượt.

5 ngày nghỉ lễ, Thanh Hóa ước thu gần 900 tỷ đồng từ du lịch.

Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa với chủ đề “Thanh Hóa hòa nhịp cùng non sông” kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Lam Sơn và Quảng trường biển Sầm Sơn đã trở thành điểm nhấn trong chuỗi hoạt động dịp lễ, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh biển, các điểm đến văn hóa, lịch sử và sinh thái tiếp tục được du khách lựa chọn. Khu Di tích lịch sử Lam Kinh đón khoảng 11.600 lượt khách, suối cá Cẩm Lương 10.000 lượt, Thành Nhà Hồ khoảng 6.500 lượt. Riêng Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 61.000 lượt khách, công suất phòng đạt 100% trong suốt kỳ nghỉ.

Những con số trên cho thấy sức hút ngày càng đa dạng của du lịch Nghệ An, Thanh Hóa, khi các sản phẩm biển, sinh thái, văn hóa - lịch sử và trải nghiệm cộng đồng cùng tạo nên những lựa chọn phong phú cho du khách trong dịp Quốc khánh.

Dù thời tiết không thuận lợi nhưng trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các khu, điểm du lịch tại Hà Tĩnh vẫn đón khoảng 110.000 lượt khách, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Khu Di tích Ngã ba Đồng Lộc được nhiều du khách đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, trong tổng số khách đến tỉnh dịp này có 33.140 lượt khách lưu trú nội địa và 640 lượt khách lưu trú quốc tế. Đáng chú ý, lượng khách lưu trú nội địa tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, đạt 25.640 lượt, tăng 341% so với 7.500 lượt của năm 2025. Khách quốc tế lưu trú cũng tăng 502 lượt.

Sở VH-TT&DL cho biết, hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ lễ trên địa bàn tỉnh diễn ra ổn định. Các cơ sở kinh doanh cơ bản thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường du lịch văn minh, niêm yết và bán đúng giá niêm yết các dịch vụ.