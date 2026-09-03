111 hoa hậu trình diễn vũ điệu dân tộc ở Khánh Hòa

TPO - Tối 2/9, Chủ tịch tổ chức Miss World - bà Julia Morley - cùng 8 Hoa hậu Thế giới qua các thời kỳ có mặt tại chương trình "Hello Vietnam - Hello World” ở Quảng trường 2 Tháng 4, Khánh Hòa. Trên sân khấu dài hơn 110 m bên bờ biển, 111 thí sinh giới thiệu văn hóa quốc gia trước hàng nghìn khán giả.

Tối 2/9, phần thi Dances of the World với chủ đề Hello Vietnam - Hello World diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong hai đêm diễn lớn nhất thuộc khuôn khổ Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam, trước đêm chung kết ngày 5/9.

Đêm thi có sự góp mặt của 8 hoa hậu Thế giới qua các năm, gồm Wilnelia Lady Forsyth - Hoa hậu Thế giới 1975, Linda Petursdottir - Hoa hậu Thế giới 1988, Ivian Sarcos Colmenares - Hoa hậu Thế giới 2011, Stephanie del Valle Diaz - Hoa hậu Thế giới 2016, Vanessa Ponce de León - Hoa hậu Thế giới 2018, Karolina Bielawska - Hoa hậu Thế giới 2021, Krystyna Pyszková - Hoa hậu Thế giới 2023 và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri đến từ Thái Lan.

Đêm thi có sự góp mặt của 8 hoa hậu Thế giới qua các năm.

Sự kiện được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh Việt Nam. Trước phần thi chính, chương trình nghệ thuật chào mừng ngày 2/9 quy tụ nhiều nghệ sĩ.

Trước phần thi chính, chương trình nghệ thuật chào mừng ngày 2/9 được tổ chức với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

111 hoa hậu trình diễn Dances of the World

Phần được chờ đợi nhất là Dances of the World với sự tham gia của 111 thí sinh. Các người đẹp được chia thành bốn nhóm theo khu vực, gồm châu Mỹ & vùng Caribbean, châu Phi, châu Âu, châu Á & châu Đại Dương.

Mỗi nhóm bắt đầu bằng phần đồng diễn trước khi các thí sinh lần lượt xuất hiện trong tiết mục riêng. Âm nhạc, chuyển động và trang phục được sử dụng để giới thiệu những lát cắt văn hóa của từng quốc gia, vùng lãnh thổ.

Nhóm thí sinh châu Mỹ và vùng Caribbean mở đầu chương trình với trang phục sặc sỡ và vũ điệu sôi động. Các đại diện châu Phi mang tới những trang phục họa tiết bản địa và phụ kiện đặc trưng.

Ở nhóm châu Âu, nhiều thiết kế khai thác lịch sử, kiến trúc, nghệ thuật dân gian và những nhân vật mang tính biểu tượng. Nhóm thí sinh châu Á và châu Đại Dương khai thác chất liệu văn hóa phương Đông, nghi lễ truyền thống, thiên nhiên và những câu chuyện gắn với cộng đồng bản địa.

Đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc xuất hiện trong nhóm châu Á và châu Đại Dương. Cô trình diễn trang phục "Lưng Trời vương nắng", lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào Mông mỗi độ xuân về.

Sau Dances of the World, chương trình tiếp nối bằng tiết mục Con cháu Vua Hùng toàn cầu. Tác phẩm có sự tham gia của Kỷ lục gia Thế giới, GS. Tiến sĩ danh dự Trần Văn Mười cùng 10 hoa hậu, á hậu Việt.

111 hoa hậu trình diễn Dances of the World

Bảo Ngọc trình diễn trang phục Lưng Trời vương nắng, lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc.

Chờ đợi đêm chung kết Hoa hậu Thế giới 2026

Sau chương trình Dances of the World, sân khấu tại Quảng trường 2 Tháng 4 tiếp tục được sử dụng cho đêm chung kết Miss World lần thứ 73 vào ngày 5/9. Ê-kíp sẽ điều chỉnh một số hạng mục, rà soát hệ thống kỹ thuật và chuẩn bị cho chương trình truyền hình trực tiếp.

Tại chung kết, 111 thí sinh trải qua những phần thi cuối để tìm ra người kế nhiệm đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri. Đây cũng là sự kiện khép lại hành trình Miss World lần thứ 73 và chuỗi hoạt động kỷ niệm 75 năm cuộc thi tại Việt Nam.

Quá trình thi công sân khấu bắt đầu từ ngày 20/8. Phần kết cấu cơ bản được hoàn thành vào ngày 30/8, trước khi ê-kíp bước vào giai đoạn lắp đặt, vận hành hệ thống kỹ thuật từ ngày 31/8.

Sau chương trình Dances of the World, sân khấu tại Quảng trường 2 Tháng 4 tiếp tục được sử dụng cho đêm chung kết Miss World lần thứ 73.

Đại diện ban tổ chức Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam cho biết áp lực lớn nhất nằm ở quỹ thời gian hạn chế. “Có thể đánh giá ngắn gọn là quá áp lực. Ê-kíp rất vất vả trong khoảng thời gian này. Mọi thứ đều gấp gáp, chúng tôi phải liên tục đẩy nhanh tiến độ”, bà Phạm Kim Dung chia sẻ.

Chung kết cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra ngày 5/9.

Theo đại diện ban tổ chức, Quảng trường 2 Tháng 4 vốn là địa điểm thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí lớn. Điều này tạo thuận lợi về mặt bằng và khả năng phối hợp, song quy mô của Miss World vẫn đặt ra những yêu cầu riêng về an ninh, kỹ thuật và truyền hình.

“Địa phương hỗ trợ chúng tôi về nhiều mặt. Ban tổ chức cảm ơn tỉnh Khánh Hòa đã đồng hành trong hành trình Miss World lần đầu tổ chức tại Việt Nam. Chúng tôi mong chuỗi sự kiện đóng góp vào việc giới thiệu hình ảnh Nha Trang và du lịch Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế”, bà Dung cho biết.