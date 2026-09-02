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Hoa hậu

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8 Hoa hậu Thế giới hội ngộ ở Việt Nam

Duy Nam

TPO - 8 Hoa hậu Thế giới qua các năm hội ngộ ở Khánh Hòa để tham dự phần thi Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026.

Phần thi Dances of the World với chủ đề Hello Vietnam - Hello World diễn ra tối 2/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, Khánh Hòa. Đây là hoạt động hướng đến giao lưu văn hóa, tạo cơ hội để các đại diện quốc tế giới thiệu bản sắc quốc gia trong thời gian có mặt tại Việt Nam.

Đêm thi có sự góp mặt của 8 hoa hậu Thế giới qua các năm, bao gồm Wilnelia Lady Forsyth - Hoa hậu Thế giới 1975, Linda Petursdottir - Hoa hậu Thế giới 1988, Ivian Sarcos Colmenares - Hoa hậu Thế giới 2011, Stephanie del Valle Diaz - Hoa hậu Thế giới 2016, Vanessa Ponce de León - Hoa hậu Thế giới 2018, Karolina Bielawska - Hoa hậu Thế giới 2021, Krystyna Pyszková - Hoa hậu Thế giới 2023 và đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri đến từ Thái Lan.

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Các Hoa hậu Thế giới hội ngộ ở chương trình.

Sự xuất hiện của 8 Hoa hậu Thế giới thu hút sự quan tâm của các fan sắc đẹp Việt Nam và quốc tế. Đây được xem là hiện tượng chưa từng có ở các kỳ thi Miss World trước đó. Nhan sắc các hoa hậu này nhận được nhiều khen ngợi từ khán giả.

Trên mạng xã hội, công chúng dành cho họ nhiều lời khen. Trước đó, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri và Karolina Bielawska - Hoa hậu Thế giới 2021 đã có mặt tại Việt Nam từ sớm để đồng hành trong nhiều hoạt động của cuộc thi.

Sự hội tụ của các Hoa hậu Thế giới qua nhiều thời kỳ cùng 111 thí sinh năm nay tạo nên một trong những cuộc gặp gỡ có quy mô lớn của cuộc thi tại Việt Nam. Đây cũng là lần đầu trong hành trình 75 năm, Miss World tổ chức chuỗi hoạt động kéo dài tại nhiều địa phương của Việt Nam.

Chương trình Dances of the World diễn ra đúng dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Ban tổ chức cho biết yếu tố văn hóa Việt Nam và tinh thần kết nối quốc tế được đặt ở vị trí trung tâm.

Sân khấu được dựng tại Quảng trường 2 Tháng 4, sát bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa, có chiều dài hơn 110 m. Công trình sử dụng hệ thống màn hình LED kích thước lớn, âm thanh công suất cao cùng nhiều lớp ánh sáng phục vụ không gian biểu diễn ngoài trời.

Kết cấu sân khấu được mở rộng theo chiều ngang, kết nối nhiều khu vực biểu diễn và các lối di chuyển. Phía trước là hệ thống khán đài có khả năng phục vụ hơn 5.000 khán giả. Các khu vực dành cho khách mời, người dân, người hâm mộ và bộ phận ghi hình được bố trí riêng.

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Sân khấu nơi diễn ra phần thi Dances of the World với chủ đề Hello Vietnam - Hello World tại Quảng trường 2 Tháng 4, Khánh Hòa.

Việc dựng một sân khấu quy mô lớn tại quảng trường trung tâm đòi hỏi ban tổ chức phối hợp với địa phương trong công tác vận chuyển thiết bị, phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh và an toàn.

Đại diện ban tổ chức kỳ vọng chuỗi hoạt động của Miss World góp phần quảng bá hình ảnh Khánh Hòa đến bạn bè quốc tế. Trong thời gian lưu trú, 111 thí sinh cùng các Hoa hậu Thế giới đã tham gia nhiều hoạt động tại địa phương, tạo thêm sự chú ý đối với du lịch biển và các giá trị văn hóa bản địa.

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Khán giả tập trung ở Quảng trường 2 Tháng 4 theo dõi chương trình.

Đêm thi Dance of the World còn có sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu Việt Nam gồm Lương Thùy Linh, Phan Phương Oanh, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Nguyễn Thị Yến Nhi, Lê Phương Khánh Như, Trương Tâm Như, Hera Ngọc Hằng, Võ Đoàn Bảo Hà, Lê Thu Trà, Nguyễn Thị Thu Ngân…

Trước khi đến Khánh Hòa, các thí sinh đã trải qua hành trình tại Quảng Ninh và Hải Phòng. Từ cuối tháng 8, 111 người đẹp tập trung ở Khánh Hòa để tham gia các phần thi phụ, hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch, thiện nguyện và chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng nhất của cuộc thi.

Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra tối 5/9 tại Quảng trường 2 Tháng 4, Khánh Hòa. Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata Chuangsri sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm. Đại diện Việt Nam tại cuộc thi năm nay là Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Cô được nhiều chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao.

Duy Nam
#Hoa hậu Thế giới #chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 #Miss World #Lê Nguyễn Bảo Ngọc

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