Điểm du lịch nào hút khách nhất Khánh Hòa, Gia Lai dịp 2/9?

TPO - Trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8-2/9), tỉnh Khánh Hòa ước đón gần 1,25 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.100 tỷ đồng. Gia Lai ước đón 513.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 ước đón gần 1,25 triệu lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 2.100 tỷ đồng. Trong tổng số khách đến địa phương dịp lễ, có khoảng 357.000 lượt khách lưu trú, gồm 96.000 khách quốc tế và 261.000 khách nội địa; khách tham quan đạt 892.000 lượt.

Du khách đi tham quan tour biển, đảo tại Bến tàu du lịch Nha Trang.

Các khu nghỉ dưỡng ven biển tại Bãi Dài, Dốc Lết, Vĩnh Hy, khu vực đường Trần Phú và các đảo ghi nhận công suất phòng trên 90%, nhiều cơ sở kín phòng. Trong khi đó, các khách sạn nằm xa khu vực biển đạt công suất trên 70%.

Lượng khách tăng cao được hỗ trợ bởi hệ thống giao thông kết nối thuận lợi. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh khai thác khoảng 813 lượt chuyến bay cất, hạ cánh, phục vụ 159.665 lượt khách, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó có 416 chuyến bay quốc tế với hơn 93.000 lượt khách đến từ Hàn Quốc, Nga, các nước CIS, Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia... và 397 chuyến bay nội địa kết nối với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Ngành đường sắt duy trì các đôi tàu Bắc - Nam, đồng thời tăng cường thêm 7 chuyến trên tuyến Sài Gòn - Nha Trang nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách. Các tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Vân Phong - Nha Trang cũng được khai thác thông suốt, tạo thuận lợi cho du khách di chuyển bằng ô tô cá nhân và xe khách.

Cùng với việc chuẩn bị hạ tầng, các điểm tham quan, vui chơi giải trí và cơ sở lưu trú trên địa bàn tổ chức nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và ưu đãi để thu hút du khách.

Tại các khu nghỉ dưỡng và điểm vui chơi, nhiều hoạt động cũng được tổ chức như thể thao biển, ẩm thực, các chương trình biểu diễn tại Nhà hát Đó, cùng chuỗi hoạt động tại VinWonders Nha Trang như diễu hành cờ hoa, ghép hình Tổ quốc “Proud Pieces”, các chương trình biểu diễn và bắn pháo hoa tầm cao.

Khu du lịch VinWonders Nha Trang có nhiều hoạt động vui chơi, giải trí trong dịp lễ 2/9.

Để bảo đảm môi trường du lịch an toàn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phối hợp các đơn vị liên quan yêu cầu doanh nghiệp chấp hành quy định về niêm yết và bán đúng giá, an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Trước kỳ nghỉ, cơ quan chức năng đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá và du lịch tại 7 cơ sở lưu trú, lữ hành.

Trong suốt kỳ nghỉ, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ được bảo đảm. Đường dây nóng hỗ trợ du khách của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa hoạt động 24/24, kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh, góp phần bảo đảm kỳ nghỉ an toàn, thuận lợi cho người dân và du khách.

Chiều 2/9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ 29/8 đến 2/9), tỉnh ước đón 513.000 lượt khách, trong đó có khoảng 4.108 lượt khách quốc tế, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 985 tỷ đồng, tăng 47%.

Người dân, du khách đổ về quảng trường coi liên hoan lân sư rồng.

Lượng khách tăng cao kéo theo nhu cầu đi lại bằng đường hàng không. Trong dịp lễ, hai cảng hàng không Phù Cát và Pleiku khai thác khoảng 129-135 chuyến bay, bình quân 21,5-22,5 chuyến/ngày, đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân và du khách.

Tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai, các điểm du lịch biển, đảo tiếp tục thu hút đông du khách. Các địa danh như Kỳ Co, Eo Gió, Nhơn Lý, Nhơn Hải, đảo Nhơn Châu, Ghềnh Ráng - Tiên Sa cùng các bãi biển Quy Nhơn, Cát Tiến đón lượng lớn người dân và du khách trong những ngày nghỉ lễ.

Trong khi đó, tại khu vực phía Tây, du khách tập trung tại các điểm đến đặc trưng của vùng cao nguyên như Biển Hồ, Quảng trường Đại Đoàn kết, Bảo tàng Pleiku, núi lửa Chư Đang Ya và các điểm du lịch cộng đồng.