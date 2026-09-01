Khách nước nào đến Khánh Hòa đông nhất dịp 2/9?

TPO - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mỗi ngày sân bay Cam Ranh đón khoảng 14 chuyến bay từ Hàn Quốc; 15-17 chuyến từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) như Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan...

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh cho biết, trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, dự kiến có 813 lượt chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Cam Ranh, với gần 159.660 lượt hành khách, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có 397 lượt chuyến bay nội địa, phục vụ khoảng 66.560 lượt khách; 416 lượt chuyến bay quốc tế, với hơn 93.000 lượt khách.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Cam Ranh.

Đối với các đường bay quốc tế, mỗi ngày sân bay Cam Ranh đón khoảng 14 chuyến bay từ Hàn Quốc; 15-17 chuyến từ Nga và các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) như Belarus, Kazakhstan, Uzbekistan; 5-6 chuyến từ Trung Quốc và 2 chuyến từ Thái Lan. Ngoài ra, sân bay tiếp nhận các chuyến bay từ Singapore với tần suất 5 chuyến/tuần và Malaysia 4 chuyến/tuần.

Cùng với lượng khách đi lại bằng đường hàng không tăng cao, lượng du khách đến Khánh Hòa bằng đường bộ và đường sắt trong dịp nghỉ lễ cũng tăng đáng kể.

Theo ghi nhận của PV tại Nha Trang, nhiều điểm tham quan, khu vui chơi, giải trí thu hút đông du khách trong nước và quốc tế. Các tour du lịch biển, đảo tiếp tục được nhiều du khách lựa chọn.

Du khách lên tàu tham quan biển đảo trong vịnh Nha Trang.

Tại các điểm đến nổi tiếng như: Tháp Bà Pô Nagar, Bảo tàng Hải dương học, VinWonders Nha Trang và Bến tàu Du lịch Nha Trang, lượng khách đổ về khá đông, chủ yếu là khách nội địa cùng du khách đến từ Nga và Hàn Quốc.

Ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng Quản lý Bến tàu Du lịch Nha Trang thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang - cho biết: Trong ngày 31/8, bến tàu đón khoảng 8.000 lượt khách tham gia các tour biển, đảo, tăng 30-40% so với ngày thường. Công tác quản lý, điều phối phương tiện xuất bến được triển khai tốt, giúp du khách không phải chờ đợi lâu.

Du khách thích thú khi xem các loại động vật biểu diễn tại khu du lịch VinWonders Nha Trang.

Bên cạnh các tour biển, đảo, nhiều điểm tham quan nổi tiếng tại Nha Trang cũng ghi nhận lượng khách tăng cao như: VinWonders Nha Trang, chùa Long Sơn, Hòn Chồng và các điểm du lịch văn hóa, làng nghề như Làng nghề Trường Sơn, Làng nghề Nha Trang Xưa... cũng thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ lễ.