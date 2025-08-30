Ba cách sắp xếp lịch trình để vừa kịp xem diễu binh, vừa thỏa sức du ngoạn từ Hà Nội dịp lễ 2/9

TP - Ba gợi ý lịch trình 2/9 phù hợp mọi phong cách: thư giãn nhẹ nhàng, khám phá vừa đủ hay dồn dập trải nghiệm - tất cả đều kịp dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lịch trình tận hưởng vùng cao: Hà Nội - Sa Pa

Sa Pa vào dịp 2/9 đang ở mùa đẹp nhất trong năm, khi những thửa ruộng bậc thang chín vàng uốn lượn quanh núi non hùng vĩ - khung cảnh từng được India Times ca ngợi là biểu tượng của du lịch vùng cao Tây Bắc.

Điểm hẹn không thể bỏ lỡ chính là hành trình chinh phục đỉnh Fansipan. Dịp lễ này, Sun World Fansipan Legend khoác lên mình sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ. Sáng ngày 1/9 & 2/9, nghi lễ thượng cờ sẽ được tổ chức trang nghiêm trên đỉnh cao 3143m. Du khách có cơ hội đứng dưới cột cờ cao nhất cả nước, nghiêm mình trước lá cờ Tổ quốc kiêu hùng tung bay, để cảm nhận sự tự hào dân tộc dâng tràn và yêu thêm non sông gấm vóc Tổ quốc.

Tháng 9 cũng là mùa hoa đua nở trên đỉnh Fansipan. Hơn 80.000 gốc lay ơn và dơn thóc đang bung nở, tạo thành bức tranh hoa rực rỡ đón du khách vừa thưởng lãm vừa hòa mình trong lễ hội mùa vàng của núi rừng Tây Bắc.

Chào mừng dịp đại lễ này của dân tộc, khu du lịch Sun World Fansipan Legend áp dụng ưu đãi đến hết ngày 20/9: mua vé cáp treo sau 13h được tặng vé buffet tối. Một lịch trình vừa vặn để lên núi ngắm mây chiều, xuống núi khi phố lên đèn và kết thúc bằng bữa tối ấm áp. Không chỉ vậy, nhiều nhà hàng, quán cà phê và cửa hàng lưu niệm ở Sa Pa cũng tung ra chương trình giảm giá, tặng quà, hoặc giới thiệu món mới theo mùa, khiến chuyến đi chơi Tết Độc Lập này vừa giàu trải nghiệm, vừa thêm phần hấp dẫn.

Lịch trình khám phá: Hà Nội – Hạ Long

Nếu muốn vừa ngắm biển, vừa hòa mình vào bầu không khí lễ hội sôi động, Hạ Long dịp Quốc khánh là gợi ý khó bỏ qua. Chỉ khoảng 2 tiếng đi cao tốc từ Hà Nội, du khách đã đến trung tâm Bãi Cháy.

Chiêm ngưỡng màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ tại Vịnh Pháo hoa, Sun Elite City, Bãi Cháy, Quảng Ninh

Ngày 1: Sun World Ha Long dịp lễ sẽ là tâm điểm hội hè khi “khoác” lên mình sắc đỏ sao vàng rạng rỡ với hàng dài cờ Tổ quốc tung bay, đại kỳ khổng lồ và cụm pano “Tôi yêu Việt Nam”. Một trong những hoạt động điểm nhấn chỉ có trong dịp này là diễu hành trang phục 54 dân tộc anh em, diễn ra lúc 9h00 ngày 1/9.

Khu du lịch cũng áp dụng ưu đãi: combo 3 công viên (Công viên Rồng, Công viên Nước, Cáp treo Nữ Hoàng - Đồi Mặt Trời) chỉ 500.000 đồng/trẻ em, 600.000 đồng/người lớn, kèm voucher ẩm thực 100.000 đồng. Một lựa chọn lý tưởng để dành cả ngày trải nghiệm: buổi sáng chơi các trò cảm giác mạnh, buổi chiều “giải nhiệt” tại Công viên Nước hoặc đi cáp treo ngắm vịnh từ trên cao. Đừng quên ghé Sun Wheel lúc hoàng hôn để thu trọn khung cảnh vịnh biển nhuộm đỏ ánh chiều.

Tối đến, thưởng thức hải sản ở phố biển Bãi Cháy rồi dạo chợ đêm Vui-Fest. Từ 21h, hướng về Quảng trường Sun Carnival để đón màn pháo hoa nghệ thuật rực rỡ trên nền trời vịnh, khép lại một ngày trọn vẹn.

Ngày 2: Sau bữa sáng, gợi ý cho gia đình là thư giãn ở Yoko Onsen Quang Hanh - tổ hợp khoáng nóng chuẩn Nhật chỉ cách Bãi Cháy khoảng 30 phút đi xe. Ngâm mình trong dòng khoáng nóng tinh khiết giữa thung lũng, kết hợp trị liệu và thưởng thức ẩm thực Nhật Bản, là cách tuyệt vời để khép lại chuyến đi. Trưa trả phòng, về Hà Nội trong chiều để kịp tham gia Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Lịch trình thư giãn:

Hà Nội – Phú Thọ (Hòa Bình)

Nếu muốn kỳ nghỉ 2/9 nhẹ nhàng, không đi quá xa mà vẫn có không gian nghỉ dưỡng trong lành, Kim Bôi, Hòa Bình (nay là Phú Thọ) là lựa chọn phù hợp. Chỉ hơn 2 tiếng lái xe từ Hà Nội, thung lũng này từ lâu được ví như “thủ phủ khoáng nóng miền Bắc” là nơi du khách có thể thả lỏng cơ thể và tìm lại nhịp sống chậm.

Ngày 1: Khởi hành từ Hà Nội buổi sáng, tới Serena Resort Kim Bôi vào khoảng 9h. Dịp Quốc khánh, khu nghỉ dưỡng áp dụng chương trình “Tết Độc lập 2/9” với giá chỉ từ khoảng 3,1 triệu đồng/đêm/phòng cho giai đoạn “early bird” (trước ít nhất 7 ngày). Giá đã bao gồm bữa sáng, một bữa tối buffet hoặc set menu cùng 2 giờ đạp xe miễn phí mỗi ngày để khám phá cảnh quan. Sau khi nhận phòng, hãy thử ngâm mình trong bể khoáng nóng ngoài trời, để làn nước ấm xua tan mệt mỏi. Buổi chiều, cả gia đình có thể dạo quanh Bản Mơ - không gian tái hiện văn hóa Mường hay ghé Serena Farm để trẻ nhỏ trải nghiệm cuộc sống nông trại.

Ngày 2: Buổi sáng thong thả đạp xe quanh khu resort, tận hưởng không khí trong lành giữa núi rừng trước khi trở về Hà Nội. Với hành trình này, du khách vừa có một ngày nghỉ an yên giữa thiên nhiên, vừa kịp hòa nhịp các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Thủ đô, với tâm điểm là lễ diễu binh - diễu hành A80, sẽ diễn ra từ 6h30 tại Quảng trường Ba Đình.